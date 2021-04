VaccinoAlpino Exxx…Polzive!!! Dopo il Tribunale, alla Carnia sfilano anche il Centro Vaccinale. Decide Riccardi; Bubisutti e Boschetti ignorano. Sindaci dell’Alto Friuli infuriati. Esclusivo.

Non bastava il Tribunale, ora alla Carnia viene sfilato anche il centro vaccinale. Dopo l’annuncio dell’assessore più bastonato del Nord Italia che ha indicato Gemona come punto di vaccinazione anti Covid per l’Alto Friuli, i sindaci della Carnia e della Valcanale sono andati su tutte le furie. Ad oggi solo il sindaco di Pontebba ha accolto con favore la notizia che a Tolmezzo non ci sarà un centro vaccinale. Per il resto, da Sappada a Paularo, passando per Resia e Timau i sindaci hanno appreso malvolentieri la soluzione e sono andati su tutte le furie. Il capoluogo dell’Alto Friuli, Tolmezzo, non ha una classe dirigente degna di questo nome. La popolazione punta il dito contro i due esponenti della Lega: l’onorevole Aurelia Bubisutti e il consigliere regionale Boschetti, ambedue distratti dalla campagna elettorale a sostegno del candidato del PD 〈sindaco Ariis〉 in corsa per la presidenza della nuova Comunità Montana della Carnia. Una vergogna planetaria che non è sfuggita agli attenti osservatori delle valli che accusano coloro che ricoprono cariche di vertice a Trieste e a Roma, di occuparsi solo di interessi e tornaconti personali. Lo testimonia il vertice dell’altra sera convocato dall’onorevole di Tolmezzo assieme a Lenna, Boschetti e Ariis. L’ordine del giorno non prevedeva la questione “centro vaccini” per facilitare le operazioni alle persone fragili e in difficoltà, bensì il piano spartitorio da mettere in pratica rispetto all’elezione del presidente. Lunedì, su queste pagine, sarà dettagliato il macchinoso retroscena. Intanto, rispetto al centro vaccinale di Gemona, il sindaco Revelant riferisce: “Accogliamo con soddisfazione ma soprattutto determinazione la scelta dell’Asufc di individuare a Gemona il punto vaccinale per l’area montana, pedemontana e collinare udinese – commenta il primo cittadino -. La città pedemontana è pronta a fare la sua parte, la disponibilità ed il supporto di diverse importanti realtà ci consentirà, a 45 anni dal sisma, di uscire da questa pandemia”, chiosa Revelant. Alcuni sindaci di montagna – a dire il vero solo Ivan Buzzi, primo cittadino di Pontebba – hanno già annunciato di essere pronti a scendere in campo. L’obiettivo è trasportare le persone da vaccinare nel nuovo presidio, offrendo un servizio dedicato a chi non può muoversi in autonomia.