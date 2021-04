BidoniFriulani Exxx…Polzive!!! Il sindaco Ciriani asfalta Fontanini e i poltronari udinesi sul porta a porta: “Non voglio migliaia di bidoncini sparsi per la città”. Costi troppo alti. Esclusivo

Uno dei motivi per cui Fedriga sta alla larga da Udine è anche questo, il bidone che lo spaesato Fontanini ha tirato ai residenti friulani con l’operazione porta porta 〈solo di bidoncini il “capriccio” è costato 6milioni di euri〉. Una taroccata colossale messa in evidenza dal suo collega di Pordenone. La destra coraggiosa del Noncello, opposta a quella delle poltrone del Cormôr, piegata a novanta gradi su Fontanini 〈a Udine la delega sul rifiutaggio è affidata a Fratelli d’Italia- Fratelli di Poltrona〉.

Come riporta “Il Gazzettino” di oggi, sia a Cordenons che a Pordenone è stata messa la parola fine, definitiva, rispetto all’ipotesi di applicare un sistema porta porta per la raccolta differenziata. Lo ha ribadito Alessandro Ciriani, esponente di spicco di Fratelli d’Italia Fvg, dopo aver letto i risultati di uno studio che il sindaco aveva ha fatto commissionare alla Gea. Secondo coloro che hanno visto l’elaborato, e che sarà portato prossimamente in giunta, la novità del porta a porta, oltre a produrre costi rilevanti non ammortizzabili, non aumenterebbe la qualità del servizio già offerto. Disagi per i cittadini e anche per l’azienda incaricata, la Gea appunto. Il sindaco Ciriani respinge l’idea di veder Pordenone invasa da migliaia di bidoncini diversi che, secondo un calendario determinato, dovrebbero essere esposti all’esterno delle abitazioni dei pordenonesi. Si tratta, secondo Ciriani anche di una questione di costi «L’operazione costerebbe circa 2 milioni di euri – commenta – Abbiamo le tariffe più basse d’Italia, vorrei rimanessero tali».