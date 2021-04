EmergenzaFvg Exxx…Polzive!!! 9 ore di crash nella sala operativa del soccorso regionale. Esplode il fenomeno saltalafila. Lunedì conferenza stampa Riccardi-Fedriga Esclusivo

Dopo le denunce dei medici dirigenti e degli anestesisti, il sistema sanitario regionale precipita nel disservizio della sala d’emergenza. Impressionante black out di nove ore capitato al Sores di Palmanova nottetempo fra venerdì e sabato. Interrotte tutte le linee dedicate e supplenza del centro operativo di Brescia. Personale sull’orlo di una crisi di nervi a causa di una totale disorganizzazione riguardo gli interventi dei tecnici e dei responsabili che non intervenivano. Alle tre di notte è giunto un tecnico da Conegliano, ma senza alcun esito positivo. Un dirigente impacciato e irritato per le chiamate di assistenza da parte del personale. Un caos sanitario accaduto nel luogo più importante di tutto il sistema, la Sala operativa emergenza sanitaria (Sores) che gestisce l’operatività in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Restavano operativi i radiotelefoni e i cellulari, ma la rete andata in tilt è quella che assicura i collegamenti diretti e immediati con ospedali, guardia medica, forze di Polizia e Vigili del fuoco, dove i ritardi possono costare la vita. Intanto nel funambolico Friuli spuntano i casi di cittadini che hanno ottenuto il vaccino grazie al metodo del “saltalafila” reso famoso dal pivettaro Scanzi. Un noto imprenditore e friulano e appassionato di basket-ball colpito recentemente dalla peste, ha ricevuto la prima inoculazione pur non avendo nessun limite di età e non appartenendo alle categorie privilegiate. Sul caso dei vaccini, Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi presenteranno alla stampa l’applicazione web e mobile che consentirà ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di prenotare la vaccinazione anticovid. I dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 12 aprile alle ore 11.30 a Trieste, palazzo della Regione.