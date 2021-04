RivieraFriulana Exxx…Polzive!!! Salta l’incastro nel centrodestra lagunare. A Latisana Ezio Simonin non disponibile. A Lignano ferodi arroventati fra Lega e ProgettoFvg. Massimo Brini sindaco non convince Bordin. Caos a San Giorgio. Esclusivo

CentroDestra a rischio implosione a San Giorgio di Nogaro. L’esperienza del sindaco Roberto Mattiussi rischia di frantumarsi contro le posizioni di alcuni assessori. L’annuncio da parte del sindaco di espellere dalla giunta il vice sindaco Bertoldi, uomo di Paride Cargnelutti e l’assessora Roberta Sartori, rischia di determinare una crisi nera nel comune del Porto friulano. Mattiussi non esclude le proprie dimissioni dalla carica dopo appena due anni dal suo insediamento. L’operazione diventa strategica e porterebbe alla costruzione di una serie di progetti che ai bordi del porto tutti conoscono: Enzo Bertoldi futuro candidato sindaco in quota Paride Cargnelutti, contrapposto a Fiorin, uomo forte del leghista Budai. Tuttavia la polveriera centrodestrista della bassa friulana non esplode solo sulle banchine di San Giorgio ma raggiunge altre sponde. L’asse Lignano-Latisana che, causa Covid, è unita dal voto quasi contestuale 〈Latisana a ottobre e Lignano pochi mesi dopo〉, rischia di frantumarsi dopo che Ezio Simonin, consigliere da oltre 200 preferenze in quota ProgettoFvg di Sergio Bini, ha declinato l’invito a candidarsi sindaco. Il mosaico quindi è tutto da rifare. Un assist a Forza Italia che ha messo sul piatto di Latisana la disponibilità di Vignotto. Tuttavia la rinuncia di Simonin ha messo in moto il segretario Sergi Bini che, ricevuta la notizia del rifiuto a candidarsi, ha subito riattivato le batterie lignanesi mettendo in pre-allarme Massimo Brini proponendo il classico ticket ante Latisana e cioé Brini-Fanotto. Nel quadro compensativo del centrodestra significa che Lignano entra nell’orbita ProgettoFvg. In questo senso viene registrata l’assoluta contrarietà all’operazione Brini da parte dei forsisti locali pilotati dal decano Teghil. Purtroppo la decisione di Simonin su Latisana, ha incasinato i progetti della Lega di Lignano che ha giá lasciato intendere che non sosterrà mai Brini. Un caos paludoso che potrebbe essere chiarito solo dal capogruppo in regione Mauro Bordin. Sullo sfondo restano alte le scintille tra Massimo Bini e Mauro Bordin per affermare le proprie forze in Alto Adriatico, in palio ci sarà la leadership per l’appoggio a Federiga. Bini con Progetto FVG/Lista del Presidente e Bordin con la Lega ufficiale. Test e verifiche già in corso in vista della madre di tutte le elezioni.