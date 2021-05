VacciniFvg Exxx…Polzive!!! In Friuli si riposa, in Veneto si pedala. Fallisce la propaganda vaccinale. Oggi e domani il servizio prenotazioni rispetta le festività. In Veneto il servizio 7 su 7. Esclusivo.

Se vengono tolti coloro che accusano patologie croniche 〈430〉, operatori sanitari od operatori di servizi pubblici 〈14〉, le prenotazioni di oggi non hanno superato le 200 unità. Un flop pazzesco. A che serve lanciare appelli se il servizio prenotazioni è in vacanza? Capitombolo Friuli. Tanta retorica, tante esibizioni e tanti show. Dime càn ma no Furlàn.

In Veneto le prenotazioni per i vaccini si ricevono sette giorni su sette al numero 800 462 340, dalle 8 alle 20 festivi compresi. In Friuli oggi e domani è festa, gli operatori vanno al mare e le prenotazioni si effettuano solo se vai in farmacia o ti affidi all’avanzatissima app. A poco sono serviti gli appelli lanciati e rilanciati in prima pagina dai due amplificatori del regime centrodestrista friulano. Un disastro comunicazionale che non trova spiegazioni malgrado l’improbabile riparo del dispaccio diffuso dall’assessore Riccardi sui dati delle prenotazioni di oggi, primo maggio. Va considerato che ieri, le prenotazioni avevano raggiunto il corrispettivo di citca 11mila, fonte MessaggeroVeneto.

La comunicazione è delle ore 11.30. Sono 602 le adesioni odierne alla campagna vaccinale, secondo le rilevazioni aggiornate alle 11.30; per la maggior parte sono state effettuate attraverso la webapp (348). 430 con patologie croniche 23 soggetti ad alto rischio e 14 operatori sanitari. Per quanto riguarda le modalità di prenotazione del vaccino, sempre in base alle rilevazioni della giornata di oggi, 241 sono state effettuate nelle farmacie, 348 da webapp e 13 agli sportelli delle aziende sanitarie e nei reparti.