VacciniFriulani Exxx…Polzive!!! Scarsa adesione, Fedriga lancia appello. In Friuli VG Centro Prenotazioni chiuso per 2 giorni, in Veneto oggi aperti fino alle 20. Esclusivo.

I Veneti usano dire: “Dime Can ma no Furlàn”.

Oggi e domani il centro prenotazioni vaccini della regione governata da Fedriga, non fornisce alcun servizio. Basta chiamare lo 0434-223522 per avere la disarmante conferma. Aprile dolce dormire con estensioni al gucciniano “Ben venga maggio”. Il Friuli riposa serenamente anche in tempi di emergenza: due giorni di fila e, per prenotare, malgrado lo strillare dei due amplificatori cartacei regionali (Il Piccolo e Messaggero Veneto), bisogna attendere lunedì mattina. Non è così per il vicino Veneto dove il servizio prenotazioni e informazioni oggi è attivo dalle 8 e fino alle 20. Si può prenotare a seconda della propria ULSS di appartenenza, basta chiamare lo 041-9657111. Una collsenterista gentile spiega nei dettagli come fare, a chi rivolgersi e quando. Se il paziente si trovasse in difficoltà coi mezzi di trasporto, c’è un servizio dedicato. Friuli travolto dall’intraprendenza del Veneto. “Dime Can ma No Furlan”.

Se oggi il malcapitato cittadino chiamasse un ospedale friulano verrebbe subito randellato senza pietà dall’asburgica risposta dell’operatrice: “ma lo sa che oggi è il primo maggio?” Punto. Gli uffici sono chiusi, anche domani. Mandi Friûl. Prenotatevi. In attesa che venga lunedì.