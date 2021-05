VacciniElettorali Exxx…Polzive!!! Poggiana sborsa altri 70mila euri per la propaganda vaccinale di Trieste. Esplode il caso proroghe mense: l’Asugi affida il servizio fino a fine anno alla CAMST per oltre 1milione 700mila euri. Esclusivo

In attesa delle novità sulle gare per le mense del servizo sanitario del Friuli Venezia Giulia, si procede con le proroghe. I fornitori fanno festa giacché sono colpi da milioni di euri ad ogni proroga-determina. Dopo il caso sollevato dal consigliere Ussai riferito all’asugi del direttore generale Antonio Poggiana che aveva affidato direttamente il servizio ristorazione per dipendenti e degenti con la Serenissima Ristorazione Spa, per il periodo 1 maggio 2021 – 31 dicembre 2021, per un importo di euro 2.787.468,17, oggi, nelle more dell’istruttoria di un nuovo bando e in attesa di disposizioni da parte del direttore dell’ARCS Giuseppe Tonutti, l’azienda sanitaria di Gorizia-Trieste ha prorogato il servizio di mensa degenti e dipendenti per un totale di €1.734.000,00. Periodo dal 01/05/2021 al 31/12/2021. La miniera d’oro delle proroghe. Gli affidi sono diretti, tuttavia il consigliere del 5Stelle Ussai, in merito alla proroga alla Serenissima di Vicenza aveva osservato: “Da dove arriva il cibo? Nessuno spazio per internalizzare il servizio ma, soprattutto, nulla è stato detto riguardo la sicurezza dell’erogazione dei pasti. E, in particolare, riguardo i percorsi per la consegna del cibo e la disinfezione di tutti i reparti cucina e mensa, nonché sull’utilizzo dei dispositivi di protezione da parte dei cento lavoratori della ristorazione. Su questo aspetto ci sono state numerose segnalazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in assenza di un riscontro da parte della Direzione sulle verifiche svolte”. Un caso gastronomico che si scontra con gli show autopropagandistici dei vaccini. Alla fine del marzo scorso è stato inaugurato il centro vaccinale nell’ex centrale idrodinamica in Porto Vecchio a Trieste. Per rendere più ospitale la struttura, Poggiana si è servito degli allestimenti noleggiati alla Ditta Flash per l’allestimento del centro vaccinale per il periodo dal 16/03/2021 al 31/12/2021 ammontante a complessivi € 67.323,87.