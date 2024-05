UzzaUzzaChePaluzza Exxx…Polzive!!! Nel comune olimpico della Carnia volano gli stracci fra i Benito Remix e la Lega: Piacquadio contro Boschetti: siete deicoglioni!!! Replica di M.M: Ti strappo le orecchie, so dove venirti a prendere. A Lignano la manifestazione delle Ferrari cancellata per invidie fra patrioti. E’ stata spostata in un’altra località.

Il fattaccio è avvenuto sabato scorso all’altezza dello slargo dove si trova il monumento delle portatrici carniche. Il luogo è stato scelto dalla lista “Con il cuore in comune” di Boschetti per le foto di rito per la campagna elettorale. La formazione si è presentata al gran completo solo che ad assistere ai lavori si è presentato Luca Piacquadio referente cittadino di Fratelli d’Italia che ha rivolto pesanti offese ai componenti la lista: “Siete dei coglioni!!!”. Ma i ragazzi non si sono lasciati intimorire e la replica, firmata M.M., non si è fatta attendere: “Ti strappo le orecchie, so dove venirti a prendere!”. Alle minacce va aggiunto il caos politico di un centrodestra completamente fulminato. Se Boschetti rappresenta la Lega, Andrea Boz è sostenuto da Fratelli d’Italia (Piacquadio) e da Forza Italia. Vedi foto con Savino e Riccardi. Di fronte a questo putiferio salgono le probabilità di Luca Scrignaro (Pd) di fare un buon risultato. Va da sé che nella campagna elettorale più schizofrenica che mai si sia vista in Friuli, non poteva mancare il rombo della Valle. Paluzza è comune olimpico per eccellenza, due medaglie d’oro: Manuela e Giorgio di Centa e un campione europeo di atletica, Venanzio Ortis. E’ normale che nel comune dei campioni anche gli animi siano bollenti da medaglia d’oro. Tre candidati sindaco: Luca Scrignaro, Andrea Boz e Luca Boschetti. Quest’ultimo è noto in Alto Friuli per essere stato consigliere regionale della Lega e già sindaco di Cercivento. Come mai il leghista è stato spedito a pochi chilometri dl confine? La scelta di Boschetti è maturata nella triturazione di Adriano Ortobelli, indicato all’inizio delle trattative come candidato di quella parte della Lega che fa riferimento al vice presidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini. Solo che a quest’ultimo, Ortobelli non deve aver fatto una buona impressione ed è stato rimpiazzato con Boschetti. Per tal motivo è scoppiato l’inferno. Insulti e minacce. Uzza Uzza che Gran Paluzza. Forza Italia e Fratelli d’Italia contro la Lega.

In quanto a Lignano, la manifestazione “Lignano in Rosso” esposizione di vetture Ferrari programmata per il 2 giugno è stata annullata. Causa scintille atomiche fra Benito Remix locali, gli organizzatori hanno trasferito l’evento in un’altra località.