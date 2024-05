AspPedemontana Exxx…Polzive!!! Oriana Ceolotto nuovo presidente del Cda dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pedemontana” di Cavasso Nuovo (Pn). Nel Cda entra Fabiano Filippin

Sono stati nominati i nuovi consiglieri dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo (Pn) nata dalla fusione con la Casa dell’Emigrante “C. e A. Carnera” conferita dal comune di Sequals nel 2015. I precedenti, nominati nell’aprile del 2021 erano: Gian Luca Rosso presidente; Oriana Celotto vice; Fides Bertuzzi, Antonio Raffo e Fulvio Tambosso consiglieri. I componenti vengono nominati dai comuni di Cavasso Nuovo, Fanna e Sequals e durano in carica tre anni. Il nuovo consiglio è ora composto dall’avvocato Fabiano Filippin che fa il suo ingresso nella struttura; Anna Bidoli, Antonio Raffo, Oriana Ceolotto e Fides Bertuzzi. Presidente, come stabilito dallo statuto e quindi per turnazione, Oriana Celotto (era vice). E’ stato confermato il direttore generale Fabrizio Scomparin. Era stato nominato nel 2022.