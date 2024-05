ElezioniDiFurboni Exxx…Polzive!!! Scoperto a Forni di Sopra un paludoso magheggio dolomitico ordito dai saltafossi per “pugnalare” Lenna. Le sospette dimissioni da vice sindaco di Antoniutti. La sua firma sull’affidamento forniture del comune alla “Idroelettrica” per tirare la volata all’amico Iginio Coradazzi. Il bidone tirato ai fornesi. Interessi in conflitto.

L’odore di marcio, a Forni di Sopra, copre un raggio vastissimo. Si sente fino a Tolmezzo (Ud). I tecnici sostengono che vi siano evidenti profili di interessi in conflitto e un sospetto “traffico d’influenze” escogitato per manipolare il voto. Se alcuni giorni fa su queste pagine si narrava di “congiura di valligiani”, oggi si corregge il tiro e si narra di “congiura dei saltafossi“. I protagonisti sono Iginio Coradazzi, presidente della “Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra” e Lorenzo Antoniutti, ex leghista che si faceva immortalare assieme a Fedriga, Zannier e Gava. Il primo si è dimesso da dipendente comunale alla fine dello scorso anno; il secondo, carica di vice sindaco, si è dimesso dall’esecutivo nel mese di maggio del 2023 e dopo aver dichiarato di aver “dato il mio impegno al 100% in questi 4 anni”. Ciò significa aver firmato e condiviso tutti gli atti amministrativi. In alcuni casi anche quelli relativi all’approvvigionamento dell’energia elettrica. I fatti sono clamorosi e risalgono al mese di marzo del 2023 quando Antoniutti ricopriva la carica di Vice. Va ricordato che in quel periodo il settore dell’energia stava subendo una grande rivoluzione rispetto ai segmenti di mercato, si doveva scegliere fra mercato libero e mercato tutelato. Il sindaco Lenna si era sempre dimostrato molto prudente nelle scelte e stava predisponendo tutta una serie di richieste di preventivi alle aziende specializzate per ottenere le migliori condizioni economiche in favore dei cittadini. Come un oculato amministratore. Le ragioni del sindaco Lenna erano giustificate dal fatto che la “Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra” non era in grado di praticare dei prezzi vantaggiosi come altri fornitori. Tuttavia, in questa fase temporale, mese di marzo 2023, si consacra il magheggio-congiura che il vice sindaco saltafossi Antoniutti mette in pratica. Approfittando dell’assenza di Lenna, il 6 marzo 2023 firmava una serie di determine, in virtù del ruolo di responsabile del settore dell’area Tecnica e Tecnico manutentiva del Comune, in cui “affidava la fornitura di energia elettrica per le utenze produttive comunali per l’anno 2023 alla Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra” dell’amico presidente Coradazzi. Importo complessivo di circa 35mila euri. Quanto si poteva risparmiare se gli uffici comunali avessero compiuto una ricognizione esterna? Sul punto, il consigliere Francesco Lessanutti, con nota inviata il 25 marzo 2023 al sindaco Lenna, ribadiva che: «Ritengo doveroso comunicare all’amministrazione che il presidente della Idroelettrica, Iginio Coradazzi, venuto a conoscenza che il Comune di Forni di Sopra intende bandire una gara pubblica per affidare la fornitura delle proprie utenze, non intende partecipare alla gara in quanto la stessa (Idro ndr) non è concorrenziale e non riuscirebbe a garantire il risparmio stabilito dal prezziario Consip”. Lessanutti conferma la gradazione melmosa del magheggio architettato dalla “calotta” dei congiurati per colpire alle spalle il sindaco Lenna. Ma il Varmost ascolta e si scopre che Lorenzo Antoniutti, pur da vice sindaco in carica, stava cercando di attivare i punti di saldatura del tradimento già nel novembre del 2022 quando chiese alla collega Sara Anziutti se voleva far parte della sua squadra di saltafossi per sostenere Iginio Coradazzi nell’eventuale corsa a sindaco contro Lenna. Appoggiare il presidente della Cooperativa in odor di conflitto di interessi che trascina con sé lo stesso Antoniutti presidente della riserva di caccia del comune di Forni di Sopra. Ecco spiegato perché i congiurati sono addestrati ai pugnali. Ma non sempre la congiura riesce.