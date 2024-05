ElezioniScintilloni Exxx…Polzive!!! In queste pazze comunali non poteva mancare l’Olocausto. A Precenicco il “Viaggio nella memoria” diventa scontro elettorale. Appare la stella di David sul muro della scuola primaria De Amicis. Bufera sull’assessora Zanelli candidata a sostegno del sindaco De Nicolò.

L’iniziativa si chiama “Adotta il Muretto, viaggio nella memoria fra ponti di ricordi“. Rigenerare il muro di recinzione della scuola primaria di Precenicco (Ud) attraverso l’opera collettiva che richiama la tragedia del secolo scorso. Stella di David compresa. Il dramma dei bambini appena uscita da un campo di concentramento nazista. L’opera, contestata dai genitori per via della stella di David, mostra gli effetti della deportazione. I genitori non erano a conoscenza del progetto e dei disegni dipinti sul muro di una scuola. Promotrice del “viaggio nella memoria fra ponti di ricordi” l’assessora Elisa Zanelli che è in lista col candidato sindaco Andrea De Nicolò alle prossime comunali. In queste pazze comunali è accaduto di tutto e non poteva mancare l’Olocausto. Precenicco lo ricorda. Con code polemiche.