UsaUsa-LusaVera Exxx…Polzive!!! Europee is Nothing. A Lusevera, Alta Val del Torre si concentra il sugo più denso di tutte le elezioni. Lo zio di Tommaso Cerno contro il candidato di Balloch e di Saro-Treccartaro. C’è anche Amato De Monte, capolista.

A Lusevera, minuscolo centro dell’Alta Val del Torre, distretto di Udine, spetta la targa di elezione più dinamica di queste schizofreniche amministrative del Friuli VG. I candidati a sindaco sono due: Mauro Pinosa, sostenuto dalla lista “Alta Val Torrre” il cui capolista è l’ex primario e direttore generale della Sores, Amato de Monte e Igor Cerno, zio del famoso Tommaso e sostenuto dalla lista “Per la Valle attiva e dinamica”. I fanali di tutto il Friuli sono puntati lassù dove nasce il Torre, per via delle personalità coinvolte in un paesino di 500 anime. Igor Cerno è lo zio del direttore de “Il Tempo” che segue la campagna da Udine dove si divide fra l’impostazione del quotidiano e gli ultimi ritocchi della campagna elettorale del parente. Dall’altra parte Mauro Pinosa, sostenuto da Saro-Treccartaro che ieri è salito fino a Lusevera per controllare da vicino l’andamento della campagna elettorale e dare gli ultimi consigli al professor Amato De Monte (querelante leopost) su come raccogliere le preferenze. A dare una spinta a Pinosa si è visto anche Stefano Balloch, sposato con Tommaso Cerno. A Lusevera, oltre alle allucinanti triangolazioni cui abbiamo assistito in questi giorni, si aggiunge il tormento. Quello di Tommaso e la candidatura dello zio contro Pinosa. Domani si vota fino a domenica. Operazioni di spoglio lunedì dalle ore 14.