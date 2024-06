SanitàFvg Exxx..Polzive!!! Sulle liste d’attesa scontro Meloni-Bressan: “Ha il sapore di uno spot elettorale. La nostra regione poteva muoversi prima”. In Veneto Zaia ha dimezzato i tempi massimi di attesa rispetto a quelli fissati a livello nazionale.

Parte tra le polemiche il piano contro le liste attesa approvato dal Consiglio dei ministri. Due diversi provvedimenti che sono “frutto di un lavoro che ci ha visti confrontare con Regioni, ordini professionali e associazioni dei cittadini”. Ma proprio le Regioni, chiamate ad applicare la maggior parte delle misure, ribadiscono “l’assenza di concertazione”. Per Stefano Bressan della UilFpl «La misura ha il sapore di uno spot elettorale. Declinare il piano in Friuli VG – prosegue il Segretario Generale della UilFpl – sarà molto difficile. Godiamo delle prerogative di regione a “Statuto Speciale” e i nostri governanti avrebbero dovuto, e potuto, farlo prima». Sullo stessa linea si pone anche il segretario del Nursind Fvg Luca Petruz che punta il dito sulla carenza di personale. Per Bressan, «Il personale non accetta più di fare turni aggiuntivi dei quali non avrebbe la certezza nemmeno di essere pagato. Ad oggi registriamo una situazione delle lista d’attesa “drammatica” per non dire di peggio. La soluzione non può essere sfruttare il personale esistente già stressato da turni massacranti. E infatti i sanitari si rifiutano di svolgere i turni aggiuntivi anche se ben retribuiti. Qui siamo di fronte a una criticità strutturale e non bastano i “passi in avanti molto significativi” annuncianti da Giorgia Meloni. Le “maggiori responsabilità” invocate dalla premier – osserva Stefano Bressan – per noi non possono prescindere da questi punti: Servono riconoscimenti economici e professionali; nuove assunzioni e stabilizzazioni; maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e alleggerire i carichi. Gli stipendi devono essere adeguati ai livelli europei. Infine vorrei aggiungere un grazie a tutte le infermiere e a tutti gli infermieri che, nonostante le criticità della sanità italiana, garantiscono ogni giorno il miglior servizio possibile!». E dal Veneto arrivano le segnalazioni di Zaia che ricorda: “Per noi la realtà delle liste d’attesa è in forte miglioramento. Dopo la pandemia avevamo da recuperare mezzo milione di visite. Oggi i numeri sono incoraggianti a partire dall’azzeramento delle attese in classe B (entro 10 giorni)”.