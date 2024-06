AzziAzziCoradazzi Exxx…Polzive!!! Si fa sempre più fitta la nebbia attorno al “comitato d’affari” Idroelettrica del presidente-candidato Iginio Coradazzi. Spuntano gli affidamenti diretti del saltafossi capolista Antoniutti. Clamorosi interessi in conflitto. Le “balle” sul prezzo inferiore. Esposto in Procura. Affidereste il comune a costoro?

Il buco nero di “CazziAmariCoradazzi”. Per il candidato sindaco, nonché presidente della Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra, la campagna elettorale si trasforma in una tenebrosa boscaglia costellata da improbabili presenze coinvolte in interessi in conflitto, congiure e falsità esibite ai danni della pubblica amministrazione. Un “buco nero” che si estende fino all’attività venatoria dell’ex vice sindaco Lorenzo Antoniutti che, dopo aver abbandonato la maggioranza, è passato a sostenere la candidatura del presidente maneggione Coradazzi contro Lenna. In questa valle “minacciosa e guata” prende forma il grande progetto del “Comitato d’affari Elettorale” che è germogliato ai margini della Cooperativa “Idroelettrica”. Il comune di Forni di Sopra, guidato dall’oculato Marco Lenna, per risparmiare sui costi, ha partecipato all’asta pubblica per la fornitura di energia elettrica. Guardacaso, malgrado le promesse e le circolari farlocche cui il presidente-candidato dichiarava che la sua società avrebbe applicato un prezzo “abbondantemente inferiore” rispetto agli obblighi di legge, la Cooperativa non era fra le società partecipanti alla gara. Qualcosa non torna. Va detto che durante una seduta di Cda del marzo scorso, il presidente-candidato Coradazzi aveva affermato che l’Idroelettrica non avrebbe partecipato alla gara in quanto non in grado di applicare prezzi concorrenziali con le altre società. Ma nel 2022 il presidente Coradazzi (atti pubblici) dichiarava che l’Idroelettrica applicava un prezzo “abbondantemente inferiore” anche per tutto il 2023, con un risparmio secco del 3%. Come mai non ha partecipato all’asta? In queste navigazioni perigliose e pesanti nasce il clamoroso conflitto d’interessi che si materializza alla fine del 2022 quando, inaspettatamente e con scatto felino, il vicesindaco cospiratore della Lega e presidente della riserva di caccia locale “Sese” Antoniutti inizia a ruffianarsi con il presidente-candidato Coradazzi con l’obiettivo di affidargli direttamente l’ultimo appalto del comune del valore di 158mila euri. Un labirinto di interessi in conflitto spaventoso: quello fra il vice sindaco Antoniutti e il presidente della società Idroelettrica dipendente del comune stesso. Perché si è dimesso misteriosamente alla fine del 2023? Il traffico d’influenze è racchiuso in queste cifre: Nel 2022 Forni di Sopra liquida l’importo di 218 mila euri per la fornitura di energia; nel 2023 la cifra si ferma a 158 mila.

Su oltre 360 mila euri qual’è stato il risparmio per la pubblica amministrazione? Nessun risparmio. Anzi, Secondo l’analisi di una società esperta del settore, la Cooperativa di Coradazzi ha applicato un costo dispacciamento irregolare, triplicato rispetto all’importo determinato dalla ARERA.

Secondo la ditta Energetika di Tolmezzo, il comune di Forni di Sopra ha subito un danno, nel solo biennio 2022/23, di oltre 12 mila euri. Cosa c’è dietro il morboso interesse dei cospiratori Coradazzi e Sese di vincere le elezioni?

Gli affidamenti ricevuti, pari a oltre 370 mila euri, li ha ottenuti grazie a dichiarazioni mendaci e d’intesa con il vice sindaco cospiratore Antoniutti. E quali sono i dipendenti “amici degli amici” assunti nella Cooperativa trasformata in “Comitato d’affari”?

I profili di una frode compiuta ai danni della pubblica amministrazione viene rilevata dall’avvocato Stefano Buonocore che ha già depositato un esposto in Procura. la faccenda si fa molto preoccupante per i fornesi poiché, nella malaugarata ipotesi che Coradazzi vincesse le elezioni, il comune potrebbe subire l’onta del commissariamento. Carnia infetta, elezione malata.