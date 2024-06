ArsGratiaGonars Exxx…Polzive!!! Quant’è bello Cittadella che si fugge tuttavia… Come anticipato da leopost nel profondo Friuli di Gonars Lega e Pd si uniscono a sostegno del candidato Alex contro Gonano. Fedriga: “Domani e domenica bisogna fare una scelta”. Martines: “Vi chiedo di votarlo perché sarà un bravissimo sindaco”. Centrodestra fulminato.

Quello che molti temevano si è verificato a pochi giorni : il caos. E così il centrodestra, causa Fedriga e la Lega, è finito nel frullatore del disordine elettorale. Il presidente si è speso come non mai per portare il supporto solo ed esclusivamente ai candidati sindaci che avessero un timbro “Lega”. Ma ha roteato talmente velocemente che ha perso perfino la bussola. E lo troviamo sbalinato un po’ dappertutto ma soprattutto a Gonars dove il centrodestra (Forza Italia, lista Fedriga Presidente e Civica dx) da mesi ha dichiarato il suo sostegno al sindaco uscente Ivan Boemo. La Lega invece, che ha puntato tutto su queste elezioni come fossero un appuntamento decisivo per la tenuta della maggioranza, ha scelto Alex Cittadella (quant’è bella cittadella ..), candidato sindaco il cui appoggio e condiviso anche dal centrosinistra con tanto di intervista pro Alex del consigliere regionale del PD, Francesco Martines. Certo, dopo il caso Vannacci la Lega teme un risultato pessimo domani e domenica la qual cosa potrebbe alimentare gli appetiti degli alleati. Ma giungere a un inciucio Lega/PD nessuno se sarebbe aspettato. Quant’è bella cittadella, che si fugge tuttavia. Quant’è bella chesta città, simmo ‘e Gonars e nisciuno ce po’ fa’. Domani si vota.