LagunareElettorale Exxx…Polzive!!! A Marano irrompe il Consorzio Bonifica Pianura Friulana. La deputazione amministrativa delibera l’acquisto di un’imbarcazione per interventi in mare. Affidamento diretto alla Nautica Ceccherini imparentata col vice sindaco leghista e oggi candidato con Popesso. Il mistero del Motopontone Vittoria.

Lo scorso anno, come documentato su leopost, il Consorzio Bonifica Pianura Friulana aveva acquistato di seconda mano un motopontone per il recupero delle briccole che talvolta galleggiano pericolosamente in laguna. Solo che il mezzo si presentava in condizioni disastrose e perciò era stato abbandonato nell’area della Conca di Bevazzana in attesa della manutenzione. Ora è sparito dalla circolazione e nessuno sa dove lo abbiano nascosto. Impegno di spesa circa 40mila euri. Poiché il problema delle briccole da recuperare persiste, al Consorzio hanno deliberato di acquistare una nuova imbarcazione tale “Silver 5 Package Suzuky” per l’esecuzione di interventi suo segnalamenti marittimi. Costo 12 mila euri. Affidamento diretto alla Nautica Ceccherini di Marano Lagunare. Nessuno mette in dubbio le competenze della struttura solo che alcuni candidati fanno notare che i titolari dell’impresa sono direttamente imparentati (padre e fratello) col vicesindaco Sandro, qui in foto con Fedriga, che è capolista di “Uniti per Marano” a sostegno del sindaco uscente Mauro Popesso. Se non è un traffico di “facilitazioni”, poco ci manca. Con questa operazione si spera che col nuovo “Package Suzuky” le briccole non restino per parecchi giorni e pericolosamente galleggianti sulla Laguna. Tuttavia i naviganti si chiedono: dov’è finito il Motopontone Vittoria acquistato di seconda mano lo scorso anno?