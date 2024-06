E’ morto a Napoli martedì scorso Franco Macrì per tanti anni direttore del carcere di Udine, dal 1982 al 2011. Persona per bene e di una umanità incredibile. Riusciva a far convivere i carcerati nella casa di Udine quando ancora c’era la sezione femminile e la struttura era in pessime condizioni. Aveva 73 anni. Ai tempi in cui chi scrive militava in “Radicali Italiani”, agevolava le visite ispettive e collaborava con i parlamentari di Pannella per consentire loro le visite ai detenuti.