Chiamate Antonino Pittioni consigliere comunale a Udine e i suoi cani. Si ha l’impressione che questa campagna elettorale sia caratterizzata da nuvoloni schizofrenici e allucinanti che si addensano su alcuni comuni al voto. Ieri, il presidente della regione Fedriga e l’assessore Stefano Zannier, ambedue Lega, sono atterrati a Gonars (Ud) per far visita al candidato “trasversale” Alex Cittadella, sostenuto dal centrosinistra di Ivan Cignola che si è saldato, inaspettatamente, con alcune schegge di Lega e Fratelli d’Italia. Il presidente Fedriga ha speso parole di grande stima per il candidato del centrosinistra. Questo è il resoconto: «L’otto e il nove giugno c’è da fare una scelta – afferma il presidente – bisogna cercare di dare una nuova opportunità a questa comunità. Alex – prosegue Fedriga – è il capitano di questa squadra che lavorerà per Gonars». Alcuni residenti, storditi, hanno chiesto i sali. Si dà il caso che nella cittadina del Medio Friuli, il candidato sindaco sia l’uscente Boemo che porta con sé un’alleanza composta da una chiara connotazione di centrodestra con importanti colorazioni che riprendono la lista “Fedriga Presidente“. In pratica, il presidente della regione, si pone, indirettamente, contro la sua stessa creatura e, poco più di un anno dopo, ne decreta la fine. Da capottarsi. La fotocopia di ciò che sta maturando impetuosamente a Pasian di Prato dove Fedriga fa campagna per la corsa in solitaria della Lega e contro il centrodestra classico del candidato sindaco Andrea Pozzo. Quest’ultimo gode, oltre che del supporto degli altri partiti della coalizione, del sostegno del consigliere regionale Moreno Lirutti iscritto al gruppo della lista “Fedriga Presidente”. Anche in questo caso il presidente come Tafazzi. Si sta dando la zappa sui piedi e polverizza il gruppo consiliare. A questo punto Carlo Grilli, Mauro Di Bert, Moreno Lirutti, Diego Bernardis, Carlo Bolzonello, Stefano Mazzolini, Edy Morandini e Simone Polesello, potrebberio chiedersi: esiste ancora la nostra lista? Ma la Lega cala anche il tris e dopo Gonars e Pasian di Prato, Lega-elettrosega si sposta a Reana del Rojale. Domani sera per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca Attilia Marcolongo, sarà presente il deputato Graziano Pizzimenti. L’ex assessore regionale dovrà mettersi nella scomoda posizione di svolgere il ruolo di antagonista del centrodestra locale che si presenta compatto con la sindaca uscente Anna Zossi, sostenuta dal consigliere regionale della lista “Presidente Fedriga“, Edy Morandini. Lega alla ricerca disperata di recuperare il consenso drammaticamente perduto. Borghi contro Mattarella e Salvini chiama i militari quando c’è bisogno di ambasciatori. Il tris lo fa Fedriga in Friuli.