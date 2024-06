MorettiPerfetti Exxx…Polzive!!! Zampata gradese del capogruppo Pd in consiglio regionale Friuli VG Diego Moretti: Richiesta di accesso agli atti per far luce sul Comitato d’affari SunSquare-Git del presidente Marin e della candidata Nicole Cadenaro.

Al Pd leggono “leopost“, la pagina dei birbanti in rete che fornisce un servizio d’informazione libera e indipendente al motto di: “All the news that’s fit to click“. (Tutte le notizie su cui val la pena di cliccare). Ieri l’altro si pubblicava la notizia di un magheggio gradese fiorito impetuosamente fra Roberto Marin, presidente della Git e candidato sindaco, e la sua cocca Nicole Cadenaro, che di mestiere fa l’area manager per conto della “Sun Square“, una ditta che commercializza verande e allestimenti per esercizi pubblici. Cadenaro è consigliera comunale uscente e si è ricandidata nella lista di Forza Italia che sostiene il presidente Marin. Fin qui nulla di strano. Solo che il candidato sindaco dell’alleanza schizofrenica tra Forza Tragica e militari (Vannacci…) antieuropei della Lega, ha acquistato dalla ditta rappresentata dalla Cadenaro e in affidamento diretto, per un importo che si presume, sfiori i 300mila euri, gli allestimenti dell’esercizio “Antiche Terme“, un american bar fronte spiaggia gestito dalla Git dello stesso presidente. Un conflitto d’interessi grande come l’Adriatico. Su tutto questo traffico d’influenze e di affidamenti diretti, il Pd del Consiglio Regionale Fvg ha tirato su le antenne e il capogruppo Diego Moretti ha inviato una richiesta di “accesso agli atti” indirizzata alla Direzione Centrale Attività Produttive, alla Git e al direttore generale di Promoturismo Antonio Bravo, per “ottenere copia delle fatture ricevute e quietanzate dalla società Git Grado Impianti Turistici Spa, relative alle forniture da parte dell’azienda Sunsquare per gli anni 2022, 2023 e 2024″. La richiesta è stata presentata agli uffici regionali ieri 4 giugno. Le comunali di Grado rappresentano un referendum per Marin che ritorna a candidarsi dopo anni passati in Git. Dovesse venire bocciato dalle urne, gli alleati hanno già pronte le uova. Potrà continuare a fare il presidente? in che quota? Grado, perturbazione in arrivo. Lo spoglio delle comunali inizierà alle ore 14 del lunedì.