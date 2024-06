ElezioniInvasioni Exxx…Polzive!!! Chi vuole pilotare il destino dei comuni delle Valli del Natisone? Oscillazioni sospette a Pulfero, San Pietro, San Leonardo e Stregna. Nomi e liste dei cospiratori.

Le ruggini delle ultime elezioni regionali e dell’assemblea della Comunità Montana del Torre e Natisone, sono ancora visibili tra i le “vicinie” dei comuni al voto sabato e domenica prossimi. Le croste spuntano ai lati e, a quanto pare, si induriscono ancora di più visto che in alcuni comuni “la mano” dei “para-triestini” è stata avvertita sotto forma di trattative per la formazione di liste e candidati. I cospiratori vengono dalla bassa e si materializzano a Pulfero dove l’uscente Camillo Melissa (2 liste) dovrà vedersela con Mario Cernoia, sostenuto da “Pulfero Bene Comune” in cui, su 8 candidati, vi sono almeno 4 che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Chi è il manovratore? la situazione non cambia a San Pietro al Natisone dove Zufferli ha tirato i remi in barca e ha passato il testimone a Cesare Pinatto (Nuova San Pietro) che dovrà vedersela con Flavio Cumer (vedi foto) sostenuto da due liste, “Prospettiva Comune” e “Consenso Civico”. I residenti si sono insospettiti e hanno alzato le antenne su questa stramba candidatura avendo notato una consigliera regionale (quota Patto) molto “attiva” durante le operazioni di preparazione delle liste e candidati. Pinatto dovrà superare non solo Cumer ma anche le “influenze” esterne. Strani magheggi si scorgono a San Leonardo. Il sindaco uscente, Antonio Comugnaro si presenterà con due liste: “Uniti per San Leonardo” e “Insieme per San Leonardo”. Una testimonianza di solidità amministrativa coltivata in questi anni di notevole impegno. Contro Comugnaro si è candidata Erica Snidarig sostenuta dalla lista “San Leonardo Civica”. L’originalità della sua squadra è quella che nell’elenco di 12 candidati consiglieri, ben 8 non sono residenti nel comune. Un salto nel vuoto. Da San Leonardo si passa a Stregna. Il sindaco uscente è Luca Postregna (Stregna Migliore) che, malgrado la regione abbia abbassato la soglia per ottenere il risultato al 40% nei comuni dove c’è un solo candidato, temendo una pessima verifica elettorale, ha allestito una lista “civetta” per scongiurare una cacciata da parte dei residenti. Meglio non rischiare, avrà pensato. Nasce su questi presupposti la figura del candidato “di legno” Ivan Blasutto sostenuto dalla lista “Viva San Marco” al cui interno vi sono solo 7 candidati su 10. Chi vuole decidere il destino delle Valli del Torre e Natisone? quali interessi si nascondono dietro questa frenetica attività “esterna?”. Si vota sabato e domenica. Spoglio dalle ore 14 del lunedì.