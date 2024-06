MysteryNastisone Exxx…Polzive!!! Su Fanpage i dettagli della conferenza del Procuratore di Udine: Patrizia effettuò 4 chiamate al 112. Una rimase senza risposta. Trema il palazzo. Si indaga per omicidio colposo. Chi saranno i destinatari degli avvisi di garanzia? Curiosi riprendevano la scena senza intervenire.

Fonte, Fanpage.

“Patrizia Cormos chiamò 4 volte il 112. Una chiamata rimase perfino senza risposta. Sono ancora tanti i punti da chiarire nella tragedia del Natisone: dai soccorsi partiti da troppo lontano fino all’assenza di avvisi per piene improvvise. Sono ancora tanti i punti da chiarire sulla vicenda della piena del Natisone nella quale sono rimasti coinvolti 3 giovani di circa 20 anni. Patrizia Cormos (20 anni), Bianca Doros (23 anni) decedute per “asfissia da annegamento” e Cristian Casian Molnar sono stati trascinati via dalla corrente mentre stavano percorrendo il greto del fiume. I tre amici si erano recati sul posto per un pomeriggio di relax dopo l’esame universitario svolto da Cormos. La tragedia si sarebbe verificata nel giro di mezz’ora, con l’allerta ai soccorsi da parte di alcune persone sul ponte Romano e quella dei tre giovani in pericolo. Patrizia Cormos avrebbe chiamato almeno 4 volte il 112 e l’ultima telefonata, secondo il Procuratore di Udine, Massimo Lia, è rimasta senza risposta. La ragazza è una dei tre giovani trascinati via dalla piena del fiume Natisone e trovata morta a circa 700 metri dal luogo della tragedia. Secondo il Procuratore, la prima chiamata risale alle 13.29 mentre le altre sono state effettuate nei minuti immediatamente successivi. “Dai primi accertamenti, tutto si è svolto in un arco temporale che si può quantificare grossolanamente in mezz’ora”. Tra i dettagli ancora da chiarire, ci sarebbe il motivo per il quale i giovani avrebbero deciso di percorrere comunque a piedi il greto del fiume, la tempestività dei soccorsi e il mancato aiuto da molte persone che nei minuti prima della tragedia si trovavano sul ponte Romano a riprendere la scena con i cellulari. Ancora in corso le ricerche di Cristian, l’ultimo disperso. Tra le polemiche nate in seguito alla strage, vi sarebbe anche l’uso da parte dei soccorritori di alcune funi per cercare di riportare i ragazzi a riva. I tre avrebbero cercato di mantenersi alle corde, ma sarebbero scivolati via. Si indaga per omicidio colposo. È probabile che i tre 20enni NON fossero a conoscenza del pericolo e che non siano stati ingannati solo dal cielo sereno di quel pomeriggio. Da tempo, infatti, alcuni residenti della zona suggeriscono l’istallazione di avvisi sia in italiano che in inglese per informare i turisti del divieto di balneazione. Altro punto critico sul quale si dovrà continuare a indagare riguarda la partenza dell’elicottero dei soccorsi decollato da Venezia, troppo lontano rispetto al luogo nel quale si stava verificando la tragedia. La tempestività e la prontezza dei soccorsi è un altro tema sul quale chi indaga si sta concentrando. I soccorritori avevano inoltre provato a riportare a riva i tre ragazzi utilizzando alcune funi. Un vigile del fuoco avrebbe suggerito ai tre giovani di stringersi “per fare massa” e resistere alla corrente mentre venivano dispiegate le funi”. Fonte Fanpage.

Trema il palazzo. Chi saranno i destinatari degli avvisi di garanzia?