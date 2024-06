Il report dell’Azienda Sanitaria Occidentale rispetto al consumo di cocaina che viene monitorato nella citta di Pordenone si legge sul “Gazzettino” di oggi. «Nel capoluogo – è l’allarme lanciato dagli specialisti delle dipendenze – gira davvero tanta cocaina. Il consumo è sempre più alto». E per tal motivo, l’azienda ha organizzato un corso interno per formare gli operatori sanitari e renderli in grado di rispondere alla necessità più impellente: disintossicare chi non riesce a liberarsi dalla pericolosa sostanza. Me c’è un altro allarme che preoccupa i sanitari, si tratta del “crack”, un killer silenzioso di vite e dignità. Il corso formativo ha per titolo “Trattamento del disturbo da uso di cocaina”, relatore il dottor Ernesto De Bernardis, colui che ha alle spalle una grande esperienza proprio nella gestione dei pazienti che devono affrontare il lungo e tortuoso percorso che li porterà a liberarsi dalla dipendenza dalla cocaina. Parteciperanno gli operatori sanitari che lavorano all’interno dell’area delle dipendenze dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. La situazione, nella destra Tagliamento, è ormai fuori controllo. Il report dell’AsFo è dettagliato: «Tra i consumatori seriali, tantissimi insospettabili: professionisti, imprenditori, persone della città “bene”, anche 50-60enni che nessuno inserirebbe nella morsa delle sostanze stupefacenti». L’abuso, secondo il dipartimento delle dipendenze di Pordenone, inizia però a manifestarsi concretamente «a partire dai 25-30 anni». Quindi all’inizio dell’età lavorativa. In provincia si parla apertamente di un problema in crescita, con la cocaina che sempre più spesso viene abbinata ai superalcolici oppure all’eroina. Dopodiché sono in aumento anche i cocainomani cosiddetti “puri” che entrano in ospedale con alle spalle una dipendenza riferita unicamente alla cocaina. Ma a Pordenone inizia a prendere piede anche la cosiddetta cocaina dei poveri. Il nuovo nemico si chiama crack e l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha già individuato i primi consumatori di una sostanza molto diffusa ad esempio nell’Italia meridionale. Una dose di crack costa in media dieci euro e i suoi effetti sono devastanti, sia dal punto di vista fisico che da quello della vita sociale. A fronte di questa emergenza, è stato stipulato un accordo di collaborazione fra i comandi della Polizia Locale di Spilimbergo e di Pordenone. L’intesa ha già dato i primi risultati. Il nucleo cinofilo del comando di Pordenone e Cordenons ha effettualto alcuni controlli nell’area della stazione degli autobus di Spilimbergo per contrastare lo spaccio tra i giovani. I risultati sono incoraggianti se visti anche con l’esperienza compiuta nel comune di Pordenone. Dal novembre ad oggi, grazie all’impiego dell‘unità cinofila, sono stati segnalati 20 soggetti come consumatori di stupefacenti. I servizi di controllo hanno portato al sequestro di 13 chili di sostanze stupefacenti. Due arresti per spaccio. La giunta del sindaco Alessandro Ciriani, attraverso l’assessore delegato Ceolin, si è sempre impegnata nel lavoro di prevenzione e condiviso il lavoro con altre amministrazioni. Riguardo alle operazioni di Pordenone e Spilimbergo, Pittioni, consigliere comunale a Udine di Fratelli d’Italia «auspica un maggior impiego dei cani antidroga nel capoluogo friulano che sono l’unico strumento per debellare il fenomeno dello spaccio e la prevenzione.

