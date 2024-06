DrammaDelNatisone Exxx…Polzive!!! Il Ministro Musumeci chiede una relazione al Prefetto sull’attività di soccorso ai tre ragazzi. Li potevano salvare? Gli elicotteri dell’Elisoccorso Fvg hanno in dotazione il verricello. I due della Protezione civile no.

Nei testi che si trovano negli uffici della Regione Fvg relativi alle caratteristiche tecniche specifiche degli elicotteri in dotazione al servizio sanitario regionale si legge che il velivolo EC 145-T3 è attivo h24 per il volo diurno e notturno con equipaggio completo: pilota, tecnico verricellista, medico anestesista-Rianimatore, Infermiere Coordinatore di Volo Sanitario e Tecnico di Elisoccorso CNSAS. Il secondo EC 145-T3 garantisce i trasporti tra ospedali, l’assistenza per eventi con maxiafflusso di persone, ma è anche a disposizione della Protezione Civile Regionale per recupero persone illese, trasporto personale del CNSAS in quota e recupero di salme in zone impervie. Per quanto riguarda gli elicotteri della Protezione civile, i due velivoli hanno il solo gancio baricentrico e non il verricello. La domanda chiave, che tutti si pongono rispetto all’immane tragedia di venerdì è questa: perché l’elicottero sanitario, che dicono avere sempre a bordo il tecnico del verricello che ha sede a Campoformido, non è stato allertato e invece si è atteso Drago da Venezia? Interrogativi che angosciano parenti, amici e tutti coloro che sono stati testimoni di questa incredibile tragedia avvenuta nel fiume Natisone a Premariacco. La Procura della Repubblica di Udine sta concentrando l’attività d’indagine sulla verifica dei tabulati della gestione dell’Sos e sulla opportunità di aver scelto di impiegare nell’immediatezza dei fatti un velivolo distante centinaia di chilometri dal luogo della tragedia. «In un intervento come questo – commenta Lione – il soccorso pubblico e l’attività di Protezione civile hanno confini inevitabilmente sfumati. È normale dunque che ci sia un interessamento diretto da parte del ministro della Pc: del resto, in questa regione il sistema è affiatato, come dimostra l’eccellente collaborazione che abbiamo con la Regione». Valutato che Drago aveva da poco iniziato il tragitto verso il Friuli Venezia Giulia, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero sanitario della Sores Fvg, con un tecnico del Soccorso alpino a bordo, che potesse compiere specifiche manovre per un eventuale recupero all’esterno del velivolo. Questo secondo elicottero si è alzato in volo pochi minuti dopo Drago ma, dovendo percorrere una distanza che può essere coperta soltanto in 8 minuti, è arrivato a Premariacco ben prima. I tre ragazzi, purtroppo, qualche istante prima – soltanto un paio di minuti secondo i testimoni oculari – erano già stati ingoiati dal fiume, nonostante l’eroico tentativo di salvataggio dei vigili del fuoco, uno dei quali si è perfino lanciato in acqua, rischiando anche lui di essere trascinato dalla impetuosa corrente. Li potevano salvare? sarebbe bastato un verricello?