UraganoMassimiliano Exxx…Polzive!!! Il presidente Fedriga al lavoro per il terzo mandato. Spiazzate le ambizioni di Cisint, Zilli, Bini e Ciriani.

La notizia è riportata dal “Gazzettino” e ripresa stamattina dalle Tv nazionali. Il presidente Fedriga, a nome dei componenti della Conferenza delle regioni, ha inviato una lettera al ministro Roberto Calderoli e agli uffici del Senato dove si inizierà a discutere sul ritorno delle province a l’elezione diretta. Per Fedriga è l’occasione ideale per riproporre l’emendamento presentato dalle regioni all’ultima legge di bilancio che consentirebbe a Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) e Vincenzo De Luca (Campania) di ricandidarsi per la terza volta. La sollecitazione interesserebbe anche il presidente Veneto Luca Zaia che andrebbe per la quarta investitura visto che la legge elettorale regionale è entrata in vigore nel 2015 e il primo mandato non viene conteggiato. Per Fratelli d’Italia del Veneto il sì è condizionato. Afferma il coordinatore Luca De Carlo: “Prima bisogna capire cosa pensano gli interessati”, mentre il segretario del Fvg, Walter Rizzetto, ritiene che sia un pò prematuro discuterne. Il Pd invece è contrario. Ovviamente l’iniziativa di Fedriga ha messo in allarme, almeno in Friuli, gli alleati che davano per scontata la rinuncia al terzo mandato dell’attuale governatore. Soprattutto nei quartieri di Fratelli d’Italia dove non si fa mistero di auspicare il principio di rotazione dei candidati all’interno della coalizione. In Friuli, dopo due mandati in capo alla Lega sarebbe il caso che il boccino passasse nelle mani dei meloniani con il nome di Alessandro Ciriani, dopo due mandati di sindaco di Pordenone, quale possibile candidato presidente. Anche se quassù siamo solo agli inizi della legislatura, la notizia dell’accelerazione sul terzo mandato ai presidenti della regione ha già elettrizzato il campo politico. Non c’è solo Fratelli d’Italia che ha puntato i fanali, ci sono alcuni assessori e amministratori ai nastri di partenza e già in campagna elettorale. Si distinguono: Anna Cisint, Barbara Zilli e il chiaccheratissimo Sergio Bini.