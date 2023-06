LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Laudicina eletta segretaria sezione Udine. Dreosto nel cerchio riservatissimo di Salvini: oggi presiederà il congresso regionale della Lega in Veneto; è stato nominato vice presidente di Commissione. Nuovi ingaggi nella segreteria dell’asssessore Riccardi, in arrivo Anzolini.

Una ventina di militanti ha partecipato ai lavori del congresso della sezione di Udine. Come da previsioni è stata eletta la commissaria uscente e unica candidata, Francesca Laudicina. Nessuna competizione interna dopo il ritiro degli aspiranti che facevano riferimento al gruppo di Franz, Toneatto, Basaldella, Ciani. A presiedere i lavori i due big del partito in regione: Graziano Bosello, segretario provinciale di Udine e il segretario regionale e uomo fortissimo di Salvini, Marco Dreosto. Sono stati eletti nel direttivo: Mario Pittoni, Frescura, Fornasiero, Foramitti, Agostinelli, Donata Catelli e Marco Bernardis. I due segretari soddisfatti per l’esito del congresso soprattutto l’onorevole Marco Dreosto fresco di nomina a vice presidente della “Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. Una nomina non casuale che mette in evidenza il livello di fiducia che il leader Salvini nutre per lo spilimberghese. Basti pensare che oggi sarà allo Sheraton di Padova a presiedere il congresso regionale della Lega-Liga Veneta. Un’assemblea non facile preceduta da rumorose polemiche fra l’assessore regionale Roberto Marcato e lo stesso Matteo Salvini. Marcato si è ritirato e in corsa sono rimasti Alberto Stefani (favorito) e Franco Manzato. E toccherà al friulano governare i quasi 500 delegati e i rappresentanti istituzionali chiamati al voto, fra i quali anche il governatore Zaia. Il congresso della Lega del Veneto arriva in uno dei momenti più incasinati della maggioranza. La morte di Berlusconi e soprattutto la tensione fra Meloni e Salvini sul Mes e sulla collocazione europea. Un guerra di nervi. Salvini ha capito che la premier vuole spingere sempre più a destra la Lega (insieme a Giorgetti), isolarla dal contesto europeo ma Salvini non cade nel trappolone. Replica alla ducetta cogliendo a pretesto il Mes: “Gli italiani hanno scelto un governo politico. Questo non è il governo Monti o il governo Draghi, questo è un governo politico che ha idee politiche. E politicamente continuo a ritenere che il Mes non è uno strumento utile al Paese. L’eventuale ratifica del Mes dovrà passare dal voto del Parlamento, a quel punto spiega Salvini “qualunque sia l’esito, io da democratico rispetterò questa votazione. Ma personalmente ritengo che le strade per finanziare il nostro Paese siano altre”. Per Marco Dreosto «Ratificarlo non significa utilizzarlo. Abbiamo i BTP che vanno molto bene sul mercato con gli interessi che resterebbero in Italia, perché – si chiede il senatore – prendere soldi dall’estero e pagare interessi all’estero?». Più realista del re. Sul fronte degli incarichi da registrare quello di Fabrizio Anzolini, l’assessore Riccardi lo vuole con sé in segreteria.