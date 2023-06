BracciniFontanini Exxx…Polzive!!! Spese elettorali ai raggi X. Il sindaco uscente non voleva vincere contro De Toni. Centrodestra friulano coglionato.

Dalle spesse elettorali di ciascun candidato sindaco alle ultime elezioni comunali di Udine (dati pubblicati sul sito del comune), si ricava la vera verità della sconfitta del centrodestra a Udine che ha clamorosamente cannato contro De Toni. Alberto Felice De Toni ha investito 68.182 euri. Fontanini-Braccini 0, dicesi Zero!, Ivano Marchiol 120 euri e Stefano Salmè come Vestaglia. Anche la coalizione a sostegno del sindaco uscente ha tirato il culo indietro visto il poco interesse per la campagna elettorale dimostrato dal leader del Contado: 41.915 euri contro gli 85.928 della coalizione di De Toni. Un paradosso tutto friulano dove il centrosinistra, per investimenti in campagna elettorale, ha speso più del doppio dei mercatisti del centrodestra. Se avessero sbirciato alla campagna di Fedriga per la sua lisa “FedrigaPresidente” dello sponsor Bini, forse avrebbero portato a casa il risultato.