LaNotteDelCentrodestra Exxx…Polzive!!! Nel giorno più esaltante per la democrazia Fedriga trascina la sua maggioranza nell’oscurità dei giudizi morali. Dal caso Honsell a quello di Bini.

Sarà ricordata come una seduta dai contorni irripetibili quella che si è celebrata ieri nel consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Dibattiti intensi, repliche, battute e interruzioni. Finalmente fra maggioranza e opposizione vibra la tensione. E’ il sale della democrazia. Pur con la vergogna di questa foto. Il consigliere Honsell aveva chiesto la parola sulle dichiarazioni di voto riguardo la mozione di censura contro l’assessore Scoccimarro (aveva partecipato al ricordo del giornalista Almerigo Grilz). I consiglieri di maggioranza, bruciati dal rancore, sono usciti dall’aula. Sono usciti in segno di rivalsa perché il consigliere di Open non si era alzato in piedi durante la commemorazione di Berlusconi. Honsell ha motivato il gesto nel più alto senso delle democrazie occidentali: la libertà. “Ho mantenuto il silenzio, la concentrazione e il minuto di raccoglimento; semplicemente non mi sono alzato in piedi. Quella di oggi è una celebrazione politica”. Di fronte ai lampi di umanesimo laico della dialettica fra maggioranza e opposizione, il centrodestra è precipitato nella più cupa oscurità dantesca. Per assurdo, proprio in concomitanza con la commemorazione del leader politico che della libertà ha fatto il suo dogma. Di fronte al gesto di Honsell, Fedriga ha perso le staffe e ha bersagliato il consigliere di Open rimarcando che “oggi l’aula è stata svilita dal suo comportamento; uno può avere delle idee diverse, ma stiamo parlando di un ex presidente della Repubblica (lapsus) scomparso e almeno il rispetto di alzarsi in piedi (Fedriga alza la voce). Da presidente della regione me ne scuso con i cittadini”. Spiace per il centrodestra, ma Honsell non ha fatto altro che esprimere un pensiero politico ed esaltare le democrazie liberali e occidentali. In un regime autoritario, l’ex sindaco di Udine sarebbe stato costretto ad alzarsi in piedi. Ed è per questo che la seduta di ieri va incorniciata e messa a disposizione degli utenti. Ancor di più per chi, come Francesco Russo, ha scomodato Maritain, il filosofo della persona, per codificare gli scivoloni della maggioranza. Era il caso di ricordare che le sue analisi ci aiutano a comprendere le diverse sensibilità attraverso l’incontro con l’altro. Un aspetto che ieri il centrodestra ha respinto e che voleva inabissare nel dibattito sul caso dell’assessore.