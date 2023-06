PolverieraFvg Exxx..Polzive!!! Bocciata la mozione di censura a Bini. L’opposizione: finalmente chiarezza sull’acquisto degli immobili del mediocredito. L’assessore: “Non mi faccio intimidire dai blogger”. La difesa di Fedriga. Diffidato Moretuzzo.

Se l’assessore oggi ha chiarito la questione dell’acquisto degli immobili da mediocredtio, resta ancora poco chiara la vicenda di una spa (Euro&Promos) che vince appalti milionari nelle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia di cui Bini è dirigente a 30mila euri/mese. Le aziende friulane concorrenti già parlano di “segmenti di mercato protetti”.

L’opposizione ha fatto ciò che dovrebbe fare. Ha inchiodato la giunta regionale in consiglio che si è presentata quasi al completo per difendere l’assessore alle attività produttive. Il presidente Fedriga è rimasto tutto il giorno in consiglio. Sul caso Bini-mediocredito ha detto: “Temo che l’opposizione, sapendo non c’è nulla di illegale, cerchi di infangare l’operato di questo governo. Ma – afferma il presidente – se gettiamo fango sull’opinione pubblica, come ha fatto l’opposizione su questa vicenda, nessuno ne trae vantaggio. Così si alimenta solo l’astensione”.

Con 28 no e 19 si, la mozione che chiedeva la sfiducia dell’assessore Bini per le vicende del mediocredito, è stata respinta. Tuttavia l’opposizione si ritiene sostanzialmente soddisfatta poiché è stata fatta “chiarezza rispetto ai termini di acquisto delle unità immobiliari da parte dell’assessore Bini” (Moretti). Ma il primo giovedì d’estate verrà ricordato per il feroce dibattito che si è scatenato fra i consiglieri. La temperatura era già bollente al mattino quando, sulle celebrazione di Berlusconi, Honsell non si é alzato in piedi (vedi intervista pagina fbook Radio Badile). E’ salita ancora di più sulla mozione contro Scoccimarro e il dibattito sul fascismo; Costituzione e antifascismo. Anche in quel caso, mozione respinta con 27 no e 19 si (Bordin e Scoccimarro non avevano votato). Nel pomeriggio si è aperto il Vietnam sul terreno della mozione di censura contro l’assessore Bini. Ci sono volute settimane e settimane di conferenze stampa e question time prima di riuscire ad ascoltare dalle parole dell’assessore la verità su come si è giunti all’acquisto degli immobili di Trieste dal mediocredito. In mezzo anche una minaccia al consigliere di opposizione Moretuzzo che ha letto in aula una lettera del legale di Bini in cui lo diffidava dal continuare ad insistere a chiedere spiegazioni sulla trattativa e sugli appalti Euro&Promos. Anzi, l’assessore sibilava dai banchi della giunta che, se necessario, “avrebbe fatto ben di peggio”. Alla fine della fiera Bini ha spiegato che: “Pietro Geremia, un mio amico, mi ha segnalato che il mediocredito aveva messo in vendita gli immobili di cui la ESSE RE non pagava le rate del leasing. La trattativa l’ho perfezionata con il figlio della sottosegretaria Sandra Savino contitolare della ESSE RE. La famiglia aveva già versato 120mila euri, io ne ho aggiunti 750 mila. Il funzionario, per conto del mediocredito era Giovanni Zuccolo (oggi lo troviamo alla presidenza dell’Opera Pia Cojaniz di Tarcento ndr)”. Si poteva trovare un’acquirente che avrebbe offerto molto di più di ciò che ha versato l’assessore? certamente, vista la posizione felicissima in cui si trova l’immobile (via San Francesco). E qui l’opposizione ha chiesto conto. Infatti il capogruppo Moretti ha posto due questioni: la prima legata alla trasparenza dell’atto di vendita; l’altra di opportunità, ovvero quanto ha influito, nel negoziato, il ruolo di Bini come assessore alle attività produttive e il suo rapporto con la pubblica amministrazione”. Moretuzzo ha respinto i paralleli fra le sue imprese e quelle di Bini sollevate dal consigliere Alessadro Basso: “La mia azienda ha fornito agli enti pubblici strumenti pari allo 0,05% del valore. Impensabile un accostamento con l’assessore che fattura decine e decine di milioni di euri per forniture di servizi alle aziende della pubblica amministrazione del friuli Venezia Giulia”. Il vulnus è questo. Ed è da qui che ripartirà un nuovo attacco all’assessore e alla maggioranza, visto che nelle caselle di posta elettronica dei consiglieri regionali sono state fatti recapitare documenti scottanti rispetto al pianeta E&P.

Polveriera Fvg. Come disse un navigato dirigente … “questa legislatura per Fedriga sarà un Vietnam”.