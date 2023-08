UomoSchifoso. L’educatore accusato di violenza sessuale su una 14 enne è rinchiuso nel carcere di Pordenoine.

Andrea Davoli, 52 anni, è stato arrestato ieri a Caorle, in provincia di Venezia, dove era andato in visita ai genitori. E’ accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni. Lui è un educatore di Gioventù Studentesca, il movimento del cattolico ispirato dall’opera educativa di don Luigi Giussani da cui è poi nata Comunione e Liberazione (oggi si apre il meeting a Rimini). Lei è una ragazzina della provincia di Reggio Emilia che gli era stata affidata dai genitori. E sono stati proprio i genitori a lanciare l’allarme e a dare il via alle indagini che sono poi sfociate nell’arresto dell’uomo, che si trova ora nel carcere di Pordenone. Gli investigatori gli contestano la violenza sessuale avvenuta durante un ritiro spirituale a Rimini, in preparazione della Pasqua. Ma, stando alle accuse, l’educatore avrebbe abusato della ragazzina più di una volta. Davoli è membro dei Memores Domini, un’associazione laicale cattolica i cui membri vivono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l’egida del movimento. Per anni è stato insegnante di religione in una scuola di Reggio. E’ difeso dall’avvocato Liborio Cataliotti.