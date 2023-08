Carlo Mazzone è morto.

È morto Carlo Mazzone. L’ex allenatore aveva 86 anni. ‘Padre’ calcistico di Francesco Totti, nel corso della sua avventura nel mondo del calcio si è fatto amare in tutte le piazze d’Italia, intessendo legami preziosi con campioni come Baggio e Pep Guardiola, un suo ‘pupillo’ che gli dedicò la vittoria della Champions con il Barcellona nel 2009. “Tutti noi sappiamo quanto il nostro Carletto è stato grande, ma come marito, padre, nonno, bisnonno e suocero è stato ancora più grande” ha scritto la famiglia in serata sui social.