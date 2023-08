UlulatoPolegato Exxx…Polzive!!! Il ristoratore di Sequals annuncia querela contro l’Anpi di Spilimbergo: “Il saluto romano in un capannone privato non nel locale di mia moglie”. Su Roberto Vannacci: “Piena solidarietà al generale. I culattoni non difendono lo Stato”.”.

Polegato di nuovo nella bufera. Il cantore del ventennio mussoliniano viene tirato in causa (lui e la moglie) per un vivace pranzo di ferragosto che tradizionalmente, il 16 di ogni anno, il camerata-ristoratore organizza in un capannone alle porte di Sequals. I vertici dell’Anpi di Spilimbergo, accecati dall’odio sistematico verso i camerati della comunità delle Prealpi friulane, si sono rivolti ai carabinieri per depositare un’esposto presso la Procura di Pordenone per “apologia del fascismo e per il ripetuto comportamento di derisione e di offesa alla Repubblica italiana e le sue istituzioni”. L’Anpi però è caduta in un grossolano errore in quanto il “Gran Convivio” in onore del Benito nazionale non si è svolto nel locale pubblico “Da Teodora”, bensì in un capannone privato (vedi foto). Per tal motivo, la titolare del ristorante, Teodora Foscato, ha dato mandato al suo legale, Francesco Ribetti (capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale e Pordenone), di valutare un’azione giudiziaria in risposta all’esposto dell’Anpi. Ribetti osserva: «Prima dobbiamo prendere visione del contenuto del documento dell’Anpi, poi valutare se emergono profili di natura diffamatoria o addirittura calunniosa. Va da sé che ora il mio compito è quello di tutelare sia l’aspetto personale che patrimoniale della Foscato”. In ultima analisi, va ricordato che i fatti contestati dall’Anpi di Spilimbergo e la sua presidente Biancarosa Minigutti non si sono svolti nel locale pubblico, bensì in un capannone privato. Polegato non si fa certo intimorire e prende spunto dalla polemica dell’Anpi per ricordare che sta seguendo anche la vicenda del generale Roberto Vannacci e il suo libro tanto discusso “Il Mondo al Contrario”. Il ristoratore e i suoi “camerati” hanno già ordinato un centinaio di copie. Un brano: «Omosessuali, non siete normali, fatevene una ragione!”. Il generale ha spiegato: “Intendevo dire che rappresentano una porzione minoritaria della società, e per questo escono dai canoni della normalità». Ehia ehia allallà.