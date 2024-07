UnitedColorsOfUdine Exxx…Polzive!!! Il capoluogo friulano sedotto da Oliviero Toscani: L’Arcidiocesi accoglie la grande festa ghanese sul sagrato della Cattedrale friulana. Alla “Don De Roja” gli educatori marcano visita. I minori organizzano nei week end feste con Dee Jay e vogliose puledre. Foto. Città invivibile in mano ai rapinatori.

Ieri sera, l’esterno della Cattedrale di Udine (dove riposa un Patriarca) era gremito, festoso e coloratissimo con numerosi immigrati di origine africana. Una serata di grande festa, con canti e danze tipici dei paesi del Togo e del Ghana. Monsignor Riccarda Lamba prendeva le misure di Oliviero Toscani in United Colors of Benetton: «È Gesù che ha preso l’iniziativa di chiamarvi per andare “oltre”: oltre le vostre famiglie, le vostre sensibilità, le vostre culture, i vostri errori e i vostri peccati, i vostri personali limiti umani. È Gesù che ha preso l’iniziativa per operare in voi un cambiamento vero, reale, tangibile: da creature a figli, da evangelizzati ad evangelizzatori, da single a membri di una comunità presbiterale». Un abbraccio agli africani che ha il sapore di uno schiaffo ai friulani costretti a subire le “ingerenze” di culture e tradizioni che nulla hanno a che fare col mondo occidentale, laico, liberale dove nessun pasto è gratis. Fino a qualche anno fa nessuno si sarebbe sognato di ospitare davanti alla cattedrale una festa ghanese con canti e balli sconclusionati intonati dagli africani. Mai eventi davanti al Duomo. Ma ora, col “francescano” Riccardo Lamba tutto è possibile. Anche ospitare le “disco-serate” dei minori non accompagnati che si divertono tutte le sere alla “Casa dell’Immacolata” intestata a Don De Roja. Dove i fanciulli (vedo foto), entrano ed escono in tenuta da spiaggia per organizzare i grandi party estivi con dee jay e vogliose puledre. Chi controlla? Gli educatori non riescono ad educare ed anzi, il presidente della fondazione, Vittorino Boem, cuore a sinistra portafoglio a destra, fa finta di nulla ed alza le braccia al cielo, come Lamba. Del resto le aggressioni degli ospiti che lui “coccola” le compiono ai danni degli udinesi mica dei codroipesi dove lui abita. UnitedColors of Benetton.