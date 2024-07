CellaRossa Exxx…Polzive!!! Un uomo in pericolo di vita causa maltempo a Rive d’Arcano. Trema il palazzo per il mancato alert sulla burrasca che si è abbattuta ieri in Friuli.

Si spera, ovviamente, che l’uomo ricoverato in fin di vita all’ospedale di Udine con un grave trauma toracico si posa salvare. E resti tra noi. Purtroppo, le sue condizioni sono critiche. Ieri è stato travolto da un portone di un capannone agricolo a Rive d’Arcano (Ud) e ora si trova in terapia intensiva, in fin di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere associato al maltempo che ha flagellato ieri tutto il Friuli. Il fenomeno, malgrado tutti i siti specializzati, anche esteri, avessero segnalato la “cella rossa” sulla zona, non è stato anticipato come accade solitamente dall’allerta meteo che viene diramato dalla Protezione Civile. Una grave leggerezza. Trema il palazzo.