MaltempoViolento Exxx…Polzive!!! Gli smemorati della Protezione Civile: Nessun “allerta meteo” per il violento nubifragio che ha colpito ieri sera l’area di Grado-Aquileia. Danni ingenti e strade bloccate. Imbarcazioni in difficoltà. Turisti imprigionati. Per la Protezione civile Fvg è tutto normale. Che succede a Palmanova?

Ieri sera verso le 22 chi si è trovato nel mezzo della bufera ha vissuto attimi di paura sulla strada che da Grado conduce ad Aquileia e a Villa Vicentina. Le raffiche di vento erano impressionanti e spazzolavano il mare che saliva fino sulla carreggiata. Verso Aquileia i danni maggiori. Alcuni alberi, travolti dalla potenza del vento, sono finiti sulle strade regionali bloccando il traffico. Non si poteva proseguire. Al lavoro i vigili del fuoco. A Grado non c’erano segnalazioni di interruzioni stradali. Gli automobilisti, ignari della tempesta, finivano risucchiati dal vento e imprigionati nelle strade. Interrotta la rete elettrica. Malgrado l’intensità della tempesta, non c’è stato nessun allarme da parte della Protezione Civile rispetto a ieri sera. Una falla inspiegabile. Che succede a Palmanova? L’ultimo allerta regionale da Palmanova è stato emesso il 12 luglio. Addirittura si segnalava timidamente”Non è escluso qualche temporale forte”. Ieri sera invece c’è stata una delle bufere più violente di tutta l’estate e ancora oggi si contano i danni alle case, strade e all’agricoltura e al disagio dei poveri turisti che tentavano di uscire dall’isola di Grado. Per la Protezione Civile nessun allarme. Che succede a Palmanova?