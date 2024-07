TangenteBollente Exxx…Polzive!!! Dopo Venezia, un caso tangenti a Muggia (Ts). Ex assessore della giunta Marzi chiedeva il 10% alle ditte. E’ accusato di estorsione e truffa.

Come riporta “Il Piccolo” di oggi, il protagonista della vicenda è Tullio Bellen, 59 anni ex assessore della giunta Marzi. Chiedeva danaro in cambio di lavori alle ditte; favori personali. Titolare del fascicolo accusatorio il PM Maddalena Chergia. Tangenti che l’uomo si faceva passare dall’aprile del 2011 alla primavera del 2019. Gli inquirenti hanno accertato che Bellen intascava denaro da una ditta, la EdilcostruzioniSrl. L’ex assessore “minacciava” i titolari che se non avessero accettato le sue richieste, l’impresa non avrebbe potuto lavorare per la Siot, un’azienda di cui Bellen era tecnico manutentore. I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno scoperto nella casa del muggesano, decine di migliaia di euro nascoste negli armadi e dietro i battiscopa. A breve il processo.