MaltempoFvg Exxx…Polzive!!! Bufera a Grado. Un grosso albero in mezzo alla carreggiata ad Aquileia. Turisti senza via d’uscita.

Verso le 22 di ieri sera si è scatenata una vera e propria bufera estiva con venti fortissimi che hanno provocato la caduta di alberi sulla carreggiata. Ad Aquileia c’era il blocco per un pesante albero finito sulla carreggiata. Lunghe file di automobilisti in attesa della rimozione. Molti ritornavano indietro verso Grado per raggiungere Pineta e, bypassare Aquileia. Ma anche la strada per Fossalon-Villa Vicentina-Fiumicello-Monfalcone era interrotta per un altro albero caduto. C’era solo una soluzione: tentare la via di Aquileia sperando di non finire in coda.Alle 23 la situazione era ancora critica. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco per rimuovere le piante. Code chilometriche.