UnForoNelCoro Exxx…Polzive!!! Una rete Mediaset contro Fedriga. Chi c’è dietro l’attacco di “Fuori dal Coro” alla sanità friulana? Un medico argentino a leopost: “Tiro 4.300 euri/mese per 40 ore settimanali. 13esima e 14esima. Non mi muovo da qui”.

Il dato è clamorosamente politico. Una rete televisiva di area marcatamente di centrodestra che attacca una regione governata da un leghista, Massimiliano Fedriga. Una settimana fa, a finire sotto le grinfie degli inviati di “Fuori dal Coro” sul tema delle liste d’attesa, erano le aziende sanitarie di Udine e di Pordenone, ieri sera è stata la volta di una società che fornisce i medici ai vari reparti degli ospedali friulani carenti di personale sanitario. Un attacco al commissario dell’Asp Moro di Codroipo Guarneri che si riverbera sull’assessore regionale Riccardi ma che, in realtà, colpisce il presidente Fedriga. Prima di entrare nel merito della questione, dal palazzo rimbalza un sospetto: e se Rete4 fosse pilotata da frange di federali che agiscono sotto copertura per conto di un leader? E’ molto strano che Giordano e Del Debbio, non certo di area moscovita, assistano compiaciuti dallo studio di “Fuori dal Coro” alla maratona friulana dell’inviata Maria Letizia Modica Alliata. Chi sono i mandanti? In realtà le testimonianze dei medici argentini assunti dalla E-Health Srl di Salvatore Guarneri e interpellati la leopost sono di tutt’altro tenore rispetto all’unica testimonianza raccolta dall’inviata. Nella struttura di Radiologia di Pordenone sono in servizio almeno una decina di sanitari argentini. Da ieri è arrivata anche una brasiliana. Sono alle dipendenze della E-Health Srl e la loro busta paga è di 4.307 euri/mese netti per 14 mensilità (documento a disposizione). Javier, interpellato da leopost, osserva: «Lavoriamo 40 ore a settimana e non ci possiamo lamentare. Mia moglie riceve lo stesso stipendio. Abbiamo preso un appartamento a Pordenone dove abitano anche i nostri due figli. Salvatore ci ha dato tutta l’assistenza logistica possibile. E’ venuto perfino a prenderci all’aeroporto quando siamo arrivati. Il nostro è un contratto collettivo nazionale del settore “Studi professionali delle strutture sanitarie“». Guarneri rende noto che il contratto è stato sottoscritto e condiviso nel 2024 dalle sigle sindacali Filcams, Cgil, Cosl, UilFp e ConfProfessionisti. Quali fantasmi agitano la maggioranza in Friuli? Cabina di regia Milano; sede operativa Cascina Gobba; bersaglio: piazza Unità d’Italia Trieste. Intanto i medici argentini ballano il tango e in Italia se la spassano benone.