ProsciutteriaBidoneria Exxx…Polzive!!! La Diemme Spa vuole riaprire i locali di Dall’Ava. Scoperchiato l’incredibile magheggio compiuto dai dirigenti di Fontanini per favorire il subentro.

Ai tempi del subentro della “Prosciutterie Srl” di Carlo Dall’Ava alla Diemme nei locali di via Rialto 2 a Udine, leopost dedicò ampi servizi. Perché? la società “DXP srl” titolare della concessione d’uso di bene demaniale dal 24 aprile 2018 al 25 aprile 2028, comunicava al comune, in data 25 maggio 2020, la volontà di “cedere” il ramo d’azienda alla società “Prosciutterie Srl” di Dall’Ava. Attenzione alle parole: Cedere. Il dirigente del servizio di allora, Damiano Scapin, cocco del sindaco Fontanini e assessore Laudicina, si attivò per facilitare il subentro. Nella determina del 25 giugno del 2020 si legge che l’atto di cessione di ramo d’azienda dalla Diemme a Prosciutterie è stato sottoscritto l’11 giugno dello stesso anno presso un notaio di San daniele del Friuli. Pertanto il dirigente Scapin determina di concedere in uso alla società “Prosciutterie srl” di Dall’Ava, l’unità immobiliare di via Rialto 2. La settimana scorsa, dopo la notizia della richiesta di fallimento, la società Diemme Industria Caffè Torrefatti s.p.a., tramite la sua controllata DXP S.r.l., rendeva noto di essere pronta a riaprire il locale a marchio Caffè Diemme Italian Attitude di Udine in via Rialto 2, quello che quattro anni fa era stato concesso in licenza d’uso (???) al gruppo Dall’Ava. Com’è possibile? Chi ha barato? C’è stata o no, una vera cessione del ramo d’azienda (indispensabile a Dall’Ava per subentrare)? Come può la Diemme rivendicare il subentro di un immobile su cui aveva digià ceduto il ramo d’azienda? Oppure c’è stata una “combine” e, anziché una cessione si è trattato solo di una licenza d’uso? Alle condizioni riportate in determina, la Diemme non può assolutamente riaprire i locali. A meno che si tratti di licenza d’uso. ma in quel caso qualcuno ha barato. Chi era il facilitatore di Dall’Ava a Palazzo D’Aronco?