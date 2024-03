ElezioniTritoni Exxx…Polzive!!! Il Pd Fvg picchia duro sulle modifiche alla legge elettorale del centrodestra. Francesco Russo: “Mercoledì a Roma la Lega (quale? quella di Fedriga o di Salvini?) è stata sconfitta dai suoi stessi alleati, Forza Italia e Fratelli d’Italia”.

Il PD del Friuli Venezia Giulia ha convocato una conferenza stampa ieri mattina a Trieste per illustrare le criticità delle modifiche proposte dalla maggioranza alla legge per le comunali e regionali. Francesco Russo, che sarà relatore per l’opposizione del disegno di legge 15 in materia di elezioni comunali e regionali, ha messo subito il dito nella piaga del centrodestra: «Mercoledì a Roma la Lega di Salvini, o di Fedriga, questo lo scopriremo, è stata sconfitta e sconfessata dai suoi stessi alleati. FdI e FI hanno usato le stesse argomentazioni che il Centrosinistra ha usato in Consiglio regionale per provare a bloccare delle modifiche alla legge elettorale, costruite su misura. Qui si parla ormai apertamente, senza pudore, del salva-Fedriga che garantisca il disperato tentativo del presidente di fare un terzo mandato, oppure di regole che permettano al sindaco di Pordenone o a quello di Monfalcone di provare a candidarsi al Parlamento europeo senza perdere la poltrona nelle loro città». Il capogruppo in Consiglio Regionale Diego Moretti ha affermato: «Divisa a livello nazionale e confusa e in contraddizione sul piano regionale, la Destra (la Destra… ndr) cerca di mettere mano alle leggi elettorali senza alcun pudore, con norme ad personam per garantirsi poltrone e potere, non certo per governare». Al capogruppo fanno da sponda la segretaria Pd Fvg, Caterina Conti e Roberto Cosolini, che ribadiscono lo stato confusionale della maggioranza dopo che la Lega ha ritirato al Senato l’emendamento sull’eliminazione del ballottaggio per i sindaci, assieme alla sonora bocciatura tirata da Forza Italia e Fratelli d’Italia alla richiesta del terzo mandato per i presidenti di Regione. «L’elezione diretta attribuisce al sindaco un potere molto forte incomparabile con altri e quindi deve essere contenuto dal limite dei mandati. Le stesse regole ovviamente non possono valere per i piccoli comuni dove è anche difficile trovare chi si occupi della cosa pubblica». Repliche dei capigruppo Di Bert e Calligaris.

Come abbiamo più volte ricordato ai lettori, visto che l’opposizione ha gridato al golpe, da qui alle elezioni di giugno il film “Vogliamo i Colonnelli” sarà il tema dominante. L’onorevole Tritoni (insuperabile Ugo Tognazzi) era il protagonista.