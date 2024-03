RojaleElettorale Exxx…Polzive!!! Su il sipario a Reana: la lista “Presenti per il Futuro” rompe gli indugi e cala l’asso Anna Zossi candidata sindaco. Burrasca atomica a Pagnacco. Due consiglieri comunali denunciano: l’ex edificio comunale cade a pezzi. Il sindaco toglie la parola. Sbrego BenitoRemix-Lega.

Nessuna incertezza né ripensamenti al novantesimo minuto. Gli accordi erano stati presi ancora un anno fa quando il sindaco Emiliano Canciani aveva dato le dimissioni per candidare alle regionali con la lista di Fratelli d’Italia. A traghettare il comune fino al voto di giugno, il sindaco dimissionario aveva indicato la vice Anna Zossi. Com’è naturale, da reggente si candiderà a sindaco alle prossime comunali. Edy Morandini, leader della lista “Presenti per il Futuro di Reana”, ha scelto la combinazione temporale di metà marzo per rompere gli indugi e comunicare agli alleati la discesa in campo di Zossi. E’ un primo elemento di chiarezza per il centrodestra nei comuni al voto nella fascia morenica. In attesa delle decisioni di Colloredo di Montealbano e di Ragogna dove il centrodestra è fulminato. E i rimbalzi che giungono dai colli sono palle di fuoco. Va registrato il burrascoso consiglio comunale dell’altra sera in cui la sindaca Sandruvi ha perso le staffe ed è intervenuta in malo modo togliendo la parola ai consiglieri Blasone e Cicuttini. La clamorosa vicenda si è accesa durante la discussione sul documento unico di programmazione relativamente ai lavori pubblici. La consigliera Blasone ha chiesto conto al sindaco perché non sono stati ancora effettuati gli interventi di ristrutturazione dell’ex sede municipale. L’edificio non è antisismico, la scala non è a norma, gli impianti non sono collaudati e non è presidiato durante il giorno, ma viene utilizzato per riunire i consigli comunali. Blasone aveva posto il tema della sicurezza che la sindaca Sandruvi ha bocciato minacciando di chiamare le forze dell’ordine. Il gruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto le dimissioni del sindaco. A rafforzare la tesi dei due consiglieri comunali è stato inviato a sindaco e giunta un documento molto circostanziato firmato da un ex tecnico comunale. Data 1°marzo. “Invito chi di dovere a vietare l’utilizzo della sala consiliare per la salvaguardia dell’incolumità di tutti”.