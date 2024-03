SalvaZaia Exxx…Polzive!!! Bocciato al Senato l’emendamento della Lega che voleva congelare le cariche a Zaia e Fedriga. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno messo lo stop. Balboni: se fosse passato si sarebbe andati a 6/7 mandati.

Il Senato ha bocciato l’emendamento della Lega che chiedeva di innalzare da due a tre il limite dei mandati dei governatori delle Regioni. I sì sono stati 26, i no 112 e gli astenuti 3. La maggioranza, come accaduto già in commissione, si è divisa. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno votato contro l’emendamento insieme con Pd, M5s ed Avs mentre il partito di Salvini ha votato a favore con Italia Viva. Svp astenuta. Il relatore del decreto, Alberto Balboni (Fdi), aveva espresso parere contrario, mentre il governo, con la sottosegretaria Wanda Ferro, si era rimesso all’Aula. Gli emendamenti erano due che proponevano il terzo mandato per i governatori, uno della Lega e uno di Italia Viva. Balboni ha precisato: “E’ una battaglia identitaria che la Lega ha deciso di fare ma che siamo tutti consapevoli, Lega per prima, che non c’è possibilità che una norma del genere possa essere discussa e inserita in un ddl di conversione di un decreto legge fatto per dettare le regole per le prossime elezioni amministrative. Era scritto in un modo che non poteva essere votato perché, fosse passato, i mandati non sarebbero diventati tre ma sei o sette perchè azzerava il contatore e il conteggio ripartiva, nemmeno dalla conversione della legge, ma addirittura dal momento in cui la regione recepiva questa modifica”. Finale incandescente sul fatto che la Lega, per recuperare lo smacco, ha presentato un documento per eliminare i ballottaggi. Nulla terzo mandato. Il dopo Zaia, come per il dopo Fedriga, è tutto da discutere.