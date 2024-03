NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! Indagati 3 amministratori del comune di San Giorgio di Nogaro. Accantonati 10.350 euri per rimborso spese legali.

Il procedimento penale cui sono coinvolti i tre amministratori (uno ex) porta il numero 7472/2023. Sono stati convocati nella caserma dei Carabinieri di San Giorgio per la notifica dell’avviso di garanzia e quindi di persone indagate. Il comune era stato informato dagli stessi indagati che le spese legali preventivate dai rispettivi difensori di fiducia, per la fase delle indagini preliminari, ammontano rispettivamente a euro 3.725; 3.311 e 3.311. Va detto che in caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di

amministratori degli enti locali per attività svolte nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, gli enti di appartenenza provvedono a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio. E’ ammesso il rimborso delle spese legali in relazione a tutti gli oneri di difesa sostenuto dai soggetti medesimi in qualsiasi fase del procedimento. La vicenda è stata discussa in Giunta nella riunione del 21 febbraio scorso (assente il sindaco Del Frate) che ha ritenuto di esprimere il gradimento dei legali individuato dagli amministratori comunali indagati. Per tal motivo ha disposto di demandare a successivo provvedimento il riconoscimento del diritto degli amministratori al rimborso delle spese legali che verranno sostenute in conseguenza della conclusione del giudizio, di accantonare in via presuntiva le risorse finanziarie per fronteggiare il potenziale onere in corso di maturazione, per complessivi euro 10.347,19, in sede di prima variazione utile. Il debito fuori bilancio sarà discusso durante un consiglio comunale per la sua approvazione. Non prima che la maggioranza abbia fatto chiarezza sul procedimento penale in essere. Nella riunione del 21 febbraio la giunta era composta dal vice sindaco Daniele Salvador e dagli assessori, Sara Serato, Alessio Cristin, Antonella Xodo, Caterina Taverna e Michela Pizzin. Assente il sindaco Del Frate.