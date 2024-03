ClosedFriuli Exxx…Polzive!!! L’autocelebrativo forum dei sugheri della Camera di Commercio sul futuro dell’economia si schianta sui numeri: Il Friuli fanalino di coda d’Italia: meno 13,7%. Nel Bergamasco meno convegni e più fatti: quarti in Italia.

Dallo spaventoso meno 13,7% export nazionale del 2023, ci salveremo solo con gli “Open Dialogues. Open your mind. Open future…” e via cantando. Intortare la platea con titoli ambrosettiani per tirar sù l’export in una città dove i locali chiudono al ritmo di uno a settimana; i negozi tirano giù le serrande alle 18 per paura dei manigoldi; i bidoni galoppano come gregari in fuga (cit), vedi Limbara e Prosciutterie Srl e l’export perde 3 miliardi. Ma per i “sugheri” della Camera di Commercio di Pordenone Udine, le autocelebrazioni valgono più dei numeri. Tanto paga pantalone che non riesce a sbarazzarsi dell’inutile carrozzone delle Camere che solo il fenomeno Renzi voleva abolire. Come il Cnel. Ma veniamo alla rassegna “Open Dialogues” della settimana scorsa che si è svolta nel capoluogo friulano e che aveva come pomposa sottolineatura “la vocazione europea e internazionale di Udine (meno 13,7%): da un lato il rapporto con l’Europa e il ruolo di quest’ultima nei nuovi scenari geopolitici che si stanno disegnando in quest’epoca di conflitti e di stravolgimenti, ma anche i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico”. Sembrava di essere al Pentagono. Il novello Kissinger da Tolmezzo ragiona: «Oltre all’area Mitteleuropea e dell’Est Europa, che guardiamo con grande attenzione perché il rapporto del Friuli con quella realtà è uno dei punti di forza del territorio». Meno 13,7%. Sugheri che stanno a galla anche quando la nave è in tempesta. Ospitare eventi di questo profilo in Largo Ospedale Vecchio per indagare sui legami transatlantici. Ma oggi l’Ires di Alessandro Russo, schiaffeggia i piazzisti dell’economia friulana: dati gennaio-dicembre 2023: il Friuli meno 13,7%. Il Bergamasco in crescita di 3,3 punti che, tradotto in numeri, fa 20,76 miliardi di euri. Quarti in Italia. Sprofonda Udine nel red carpet dell’autocelebrazione.