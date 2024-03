LostVarmost Exxx…Polzive!!! A Forni di Sopra il candidato sindaco Lenna fa esplodere il primo petardo: chiuso il self service Varmost. Il gestore Nosella ha comunicato il recesso il giorno dopo essere stato sentito dalla Guardia di Finanza. Spunta il nome di un nuovo candidato-civetta di Lenna.

In fumo milioni di euri che la regione ha investito per promuovere la stazione sciistica di Forni di Sopra sui principali quotidiani nazionali (vedi leopost). In quota la coltre di neve supera il metro e mezzo ma il ristoro che dovrebbe accogliere turisti e sciatori, dal 10 marzo scorso, è chiuso. Non sono state comunicate le ragioni del recesso. Si sa solo che il gestore Alberto Nosella è stato notato il 5 febbraio a Tolmezzo uscire dalla caserma della Guardia di Finanza di Tolmezzo. Due giorni dopo, il 7 febbraio, inviava una Pec al comune indicando il 10 marzo quale data di recesso del contratto stipulato il 24 gennaio 2024. Non è dato sapere il motivo del recesso. Per conoscerlo il consigliere comunale Mario Comis ha presentato alla giunta un’interrogazione per sapere quali azioni giudiziali ed economiche intende adottare il comune al fine di preservare l’ente da possibili danni economici e d’immagine. Sia Federico Nosella che il sindaco Marco Lenna avevano salutato con entusiasmo l’apertura della complicata gestione del Varmost (vedi rispettive pagine facebook). Purtroppo il 7 febbraio la doccia fredda. Per il sindaco uscente Lenna non è un buon biglietto da visita. E’ lo stampino di 5 anni di disordine amministrativo esibito con il porogetto della realizzazione del mostro-municipio da 5 milioni e mezzo di euri. Lenna ha capito che le elezioni di giugno non sono una passeggiata e per tentare di mantenere la guida del paesello sta escogitando alcune furberie come la lista civetta. L’operazione è in fase di studio e potrebbe trovare il sostegno di un professionista locale titolare di un’agenzia immobiliare (Bellina) che i rimbalzi dalle Dolomiti danno per certo impegnato col sindaco uscente. Nella pratica, Bellina si candiderebbe sindaco facendo finta di essere un avversario di Lenna. Nel caso dovesse vincere, il complice potrebbe trovare il gradito risarcimento. L’operazione è in fase di studio, intanto il Self Service è chiuso e il gestore è scappato.