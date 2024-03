UnForoNelCoro Exxx…Polzive!!! A Retequattro sono più ubriachi dei friulani: Nella trasmissione “Fuori dal Coro”, il direttore sanitario dell’azienda sanitaria di Pordenone è Paolo Bordon che sta a Bologna. Il direttore generale Tonutti scambiato per Michele Chittaro.

Il servizio andato in onda ieri sera aveva per titolo “Ladri di salute” per documentare, fra Lombardia, Puglia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, le azioni di persone e funzionari responsabili di aver allungato a dismisura i tempi di attesa della Sanità locale. Solo che nel servizio relativo all’azienda sanitaria del Friuli Occidentale (DG Tonutti), hanno cannato completamente nomi e immagini. Il direttore sanitario Michele Chittaro è stato scambiato con Paolo Bordon che sta a Bologna. Viene intervistato il direttore generale Tonutti e in sovrimpressione appare il nome dell’incolpevole Bordon. Insomma la trasmissione sembrava una sagra di ubriaconi visti i nomi ad cazzum che danzavano nei servizi. Siamo sempre lì. A volte a fare i moralizzatori sui costumi altrui (vedi leopost Bettin) si rischia di scivolare nella brodaglia del basabanchismo.