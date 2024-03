SordoAccordo Exxx…Polzive!!! Storico fallimento delle relazioni sindacali nella sanità friulana. Il bidone della durata dell’accordo di soli tre mesi di AsuFc sugli incentivi al personale sanitario. A Trieste e Pordenone l’intesa è per sei mesi. Si apre un nuovo fronte.

Più che un accordo, si tratta di un disaccordo figlio dell’indurimento delle relazioni fra sindacato (UilFp e Nursind) e vertici dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale del Direttore Denis Caporale. Una ferita che si è ulteriormente aperta con la piazzata dell’accordo-ponte raggiunto ieri e venduto agli allocchi come fosse un grande successo e invece si è tradotto in un pandoro. Il punto di crisi scaturisce dalla strategia operativa dell’azienda udinese, che, diversamente da AsuGi (Poggiana), Burlo Garofolo (Dorbolò) e AsuFo (Tonutti) riduce le politiche di incentivazione del personale dalle strutture pubbliche in favore di una emorragia del personale verso il privato sempre più marcata. L’accordo di ieri ne è la testimonianza: durata di soli tre mesi, fondi per le maggiorazioni recuperati dalle risorse contrattuali, nessun boro prelevato dal bilancio pur se gonfio dei risparmi derivati delle mancate assunzioni. Nell’intesa che ormai scade fra pochi giorni (fine marzo), l’indennità per i notturni degli infermieri e degli altri addetti turnisti, passa da 7 euro a 7,50 all’ora. E dopo il 31 marzo cosa succede? va da sé che entro la prossima settimana le partii sociali dovranno riattivare le batterie dei negoziati per ribadire che la linea applicata da AsuGi, Burlo e AsuFo, quella delle risorse per pagare gli incentivi al personale sanitario, vanno prelevate dal bilancio dell’azienda e non dai fondi contrattuali. Ma il nodo della discordia, ancora irrisolto e che ha messo in luce i limiti di Angela Zanello, responsabile delle relazioni sindacali dell’Azienda Sanitaria friulana, si è consumato sui richiami in servizio per gli infermieri. UilFp e Nursind propongono il compenso su base oraria attingendo da bilancio con importi da 25 euro a 35 euro. Per esempio, un infermiere con turno di 7 ore e 20 minuti potrebbe ricevere oltre 250 euro anziché i 50 o i 100 euro a gettone, come accade oggi. E queste cifre potrebbero essere pagate entro due mesi. Come in AsuGi che attinge dal bilancio. Fa specie che a ritenersi soddisfatto di questo “disaccordo” sia il delegato della Cisl delle porte girevoli (segretario generale Nicola Cannarsa) Fabrizio Oco. Resta da capire, viste le pessime premesse, come si potrà prorogare o perfezionare un accordo ponte per i prossimi mesi nell’Azienda sanitaria Friulana. L’ipotesi della fuga degli infermieri verso le strutture private si fa sempre più concreta. Sanità infetta, regione malata.