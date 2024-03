PrimaveraNeraNera Exxx…Polzive!!! A Udine arriva il Luna Park, Festival dei maranza. Sequestrati tutti i parcheggi di piazza Primo Maggio. Esercenti ostaggio dei giostrai. Dopo le supposte dell’assessore Marchiol, questo sarà Il colpo di grazia alle partite iva.

Non è una città che facilita l’impresa privata, il commercio, il turismo, il negozio di vicinato, la sicurezza e lo sviluppo economico. Coi moscoviti al governo vengono tolti anche gli ultimi parcheggi rimasti per far posto ai giostrai. Festeggiano i centri commerciali e chiudono gli esercizi del centro storico. E’ stata presentata la piantina della nuova disposizione delle attrazioni del “Luna Park di Primavera” che toglierà a Udine tutti i parcheggi a raso di piazza Primo Maggio. Il circo inizierà il 30 marzo e durerà fino al 21 aprile, nel pieno del periodo pasquale e della ripresa stagionale delle attività commerciali. La piazza è suddivisa in 4 settori: Quadro Concordia; Quadro Castello; Quadro Beethoven e Quadro Stellini. I settori verranno coperti da “Twister”, “Rodeo”, “Giostre bambini”, “Mini Brucomela”, Miniautoscontro”,”Music Express”, “Nave Pirata”, “Labirinto Cristalli”, “Castello Incantato” e via di questo passo. I maranza sono già pronti. In trasferta dalla casa dell’Immacolata o dalla Cavarzerani, con dotazioni di cinghie e coltelli per tiarar sù rissa. Nella scala delle priorità, il comune predilige i giostrai e abbandona coloro che da anni si impegnano a mantenere un certo decoro nella piazza. Via i parcheggi e via la partita iva. Dopo le “supposte” di Marchiol, questo sarà il colpo di grazia definitivo al capoluogo friulano