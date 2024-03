DossieraggioItalia Exxx…Polzive!!! Nel frullatore degli spioni finisce anche la vice ministra della Lega Vannia Gava. Brugnaro: “Questa è una vicenda grossa come Gladio”.

Fonte Il Gazzettino. Ci sono anche politici e imprenditori veneti e friulani nell’elenco di circa 800 accessi abusivi che, secondo la Procura di Perugia, il tenente della Guardia di finanza Pasquale Striano avrebbe compiuto a banche dati riservate quando era in servizio alla Procura nazionale antimafia. Nei capi d’accusa finora noti si parla dei ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Adolfo Urso. Figura anche Giambattista Casellati, il marito della ministra padovana di Forza Italia. E poi la leghista vicentina Erika Stefani, già ministro nel Conte I e nel governo Draghi. Ci sono l’attuale viceministra leghista pordenonese all’Ambiente Vannia Gava e il consigliere regionale veneto del Pd Andrea Zanoni, l’unico democratico – come dice lui – finito nel mirino. Vi è il sindaco di Venezia e presidente del partito Coraggio Italia, Luigi Brugnaro. Nel suo caso la citazione è datata settembre 2021 ed è riferita a “sos” – segnalazioni di operazioni sospette – utilizzate in articoli del quotidiano Domani. «Volevano cecchinarmi – dice Brugnaro -. All’epoca mi chiedevo come mai il Domani mi avesse dedicato dieci pagine infamanti e avevo dato mandato all’avvocato di procedere, ma solo al termine del mio incarico di sindaco giusto per non alimentare polemiche. Il motivo però l’avevo intuito: era un modo per colpirmi, avevo da poco fondato Coraggio Italia, alle elezioni in Calabria avevamo preso il 5,7%, ci stavamo preparando per i successivi appuntamenti, a partire dall’elezione del presidente della Repubblica. Mi hanno attaccato con paginate intere. È vero che quel giornale lo comprano in dieci, ma finisce in tutte le rassegna stampa, politiche e imprenditoriali. Si capiva che era un modo per colpirmi, ma non avrei mai avuto le prove. E, certo che no, non sapevo di questi accessi illegali per avere informazioni, per fortuna il ministro Crosetto ha fatto una denuncia, forse è cambiato il vento».

Il sindaco di Venezia sostiene che questa vicenda «è grossa come Gladio, una cosa pericolosissima, di una gravità assoluta. E’ stato un attacco alla democraìzia perché così è davvero giocare sporco: si prendono informzioni riservate e poi si montano pezzi, è complottismo. Io me la sentivo all’epoca che c’era qualcosa che non quadrava. Volevano cecchinarmi. E sono convinto che sia stato il Domani a commissionare la ricerca di informazioni sul mio conto, mi hanno puntato specificatamente, con qualche complicità locale, qui a Venezia, ma di questo parleremo quando non sarò più sindaco. Ma devo fare i complimenti a tutti quei giornali e giornalisti che all’epoca non hanno abboccato, anche se la trappola all’epoca era gigantesca». Brugnaro dice che è stata «una violenza fortissima»: «E adesso si capisce che era un piano di delegittimazione democratica.