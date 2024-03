CoCoCro Exxx…Polzive!!! Smascherato un magheggio colossale al Cro di Aviano. Il Consiglio di Stato boccia la vincitrice del concorso per esperto in comunicazione. I giudici legnano la commissione: Valutazioni superficiali, sbrigative ed arbitrarie. Bruciati circa 40 mila euri per l’assistenza legale. Paga Pantalone

Un caso di “corsie preferenziali” al Cro di Aviano. Chi voleva sistemare un’aspirante udinese come addetta stampa ma senza credenziali? Nel giugno scorso, il Tar di Trieste aveva annullato il conferimento dell’incarico di durata biennale per un compenso di 70 mila euri, alla vincitrice della selezione. Tuttavia i vertici del Cro avevano impugnato la sentenza di fronte al Consiglio di Stato. Doppio incarico per il legale Battocletti che, dopo i 10mila euri impegnati al Tar di Trieste, gli sono stati anticipati ulteriori 8.000 + 8.000 per l’appello. Sborsati, per ora, circa 40mila euri di soldi pubblici, pur di evitare l’incognita di un concorso come disposto dal Tar. Non è bastato perché la recente sentenza del Consiglio di Stato ha dato torto al Cro e confermato la decisione del primo grado. La cronaca dal palazzo di concorsopoli riportava (vedi leopost) che “sulla commissione e sul direttore generale del Cro di Aviano (Pn) pende una diffida relativamente alle selezioni per la nomina di un esperto in comunicazione della struttura”. Vincitrice del concorso risultava essere la giornalista udinese Silvia De Michielis. Due candidati (su tre) vennero esclusi. Per quali ragioni? La vincitrice, sul suo profilo Linkedin, tiene a precisare che fra le sue esperienze principali c’è quella di aver «curato diversi uffici stampa, soprattutto in ambito sportivo». Per questo motivo una concorrente (Irene Giurovich) ha diffidato la direzione “ad instaurare qualsiasi tipo di contratto” con la neo incaricata. Dopo un ricorso al Tar cui sono state accolte le ragioni della ricorrente e l’appello al Consiglio di Stato che ha confermato (5 marzo) la sentenza di primo grado, la giornalista Giurovich commenta: «In questa vicenda vi è stata una “protetta e privilegiata”, che peraltro continua a lavorare, e dei danneggiati che si sono visti negare i più elementari diritti: una valutazione imparziale, approssimazione, modi arbitrari, ma anche tracotanza e una gestione discutibile delle risorse pubbliche. Valutazioni del tutto discrezionali e che non hanno tenuto conto in alcun modo dei curricula presentanti. La commissione, peraltro, non è stata capace, nella fase dei colloqui, di valutare le esperienze professionali dei candidati. Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato ha “bacchettato” il Cro. Tutto questo con un esborso economico enorme per l’assistenza legale. Trattandosi di denaro pubblico possiamo certamente affermare che si tratta di un danno erariale che andreb.be addebitato ai componenti della commissione. Curioso che del caso non si occupi la politica regionale, evidentemente l’opposizione è distratta da altro. C’è di più: spiace anche il silenzio assordante dell’Ordine dei giornalisti, dell’Assostampa e più in generale dei media. Quali provvedimenti intende prendere la direzione generale del Cro? Quali iniziative adotterà la Regione? Chi ha dichiarato il “falso” può ancora essere credibile? E chi ha palesemente falsato l’esito di una selezione pubblica può ancora svolgere il proprio ruolo?». Nel testo della sentenza del Consiglio di Stato viene così valutato il curriculum presentato dalla dott.ssa De Michielis: “…ha precisato di aver svolto l’attività di giornalista presso “Ilfriuli.it” e presso due emittenti televisive, che tenuto conto della loro natura generalista, non dimostra lo svolgimento dell’attività di comunicazione in ambito sanitario; gli unici titoli pertinenti indicati sono quelli relativi alla maratona Telethon e all’Associazione Alzheimer, che come già rilevato, non erano valutabili, in quanto non sussistenti. Correttamente, quindi, il TAR ha rilevato il “sospetto di valutazioni superficiali e sbrigative, se non addirittura arbitrarie”.