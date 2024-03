NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! La scuola cade a pezzi. Il sindaco di San Giorgio ordina lo sgombero immediato. Oltre 300 allievi a casa. Riunione fiume dei genitori a Zellina. Vertice urgente dell’opposizione: Sindaco superficiale.

I genitori dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado “Nazario Sauro”, sono in preda alle convulsioni per l’improvvisa decisione del sindaco. La dirigente scolastica, Carmela Testa, ha disposto il divieto di accesso agli alunni per l’impraticabilità dell’edificio e ha suggerito l’utilizzo della piattaforma “Team” per seguire le lezioni. Come ai tempi del Covid. Fra le lezioni del mattino e le serali, sono circa 300 gli allievi che dovranno trovare una soluzione al disagio. Una situazione che si trascina dal 2018 quando l’intervento all’edificio era già considerato urgentissimo e che si è ripresentato in tutta la sua urgenza e drammaticità subito dopo l’insediamento della nuova giunta Del Frate nel 2021. Il progetto è stato presentato agli uffici comunali all’inizio del 2022. Da allora non è successo nulla. Pertanto, nel novembre 2023, è stata presentata un’interrogazione dal gruppo consiliare “Roberta Sartori Sindaco” in merito ai lavori di adeguamento strutturale della scuola Nazario Sauro. Primo firmatario Mauro Fabris. I firmatari dell’istanza chiedevano al sindaco quali fossero i lavori strutturali non risolutivi annunciati un mese prima e se l’inizio dei lavori “entro l’anno” è da intendersi anno solare o scolastico. E se è stata trovata una sede alternativa. Il sindaco ha replicato che si sarebbe dovuto intervenire con una soluzione-ponte che non è stata trovata e nemmeno una sede di emergenza nel caso in cui, l’edificio cadesse a pezzi. Oggi la scuola è chiusa e le soluzioni sono lontane.